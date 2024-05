Más Madrid amenaza con «comerse vivos» a los «putos pijos» que promocionan los toros de San Isidro

Más Madrid ha aprovechado que el debate sobre la tauromaquia está más candente que nunca para amenazar públicamente a los jóvenes que promocionan los toros de la Feria de San Isidro, a los que tacha de «putos pijos». La formación de Mónica García suma este ataque a la censura en la Cultura impuesta por Ernest Urtasun, que anunció el pasado viernes la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia.

El partido ha embestido contra un grupo de jóvenes que participa en el vídeo promocional de Las Ventas, entre ellos la influencer Gloria Camila Ortega Mohedano, hija del torero José Ortega Cano. Desde la cuenta de Twitter de Jóvenes Más Madrid han publicado una imagen en la que se puede leer «voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo», a lo que añaden «pese a quien le pese». Lo han hecho citando de manera directa a las imágenes difundidas por el perfil oficial de la plaza de toros madrileña.

Bajo el eslogan «el toreo siempre está de moda», los jóvenes que participan en el vídeo pronuncian las siguientes frases: «Dicen que esto no tiene sentido, que esto se tiene que acabar, que los jóvenes ya no queremos saber nada ni de nuestras tradiciones ni de nuestra cultura. Pero no se trata sólo de eso, se trata de nuestro derecho a elegir, de nuestra libertad, y la libertad nunca pasa de moda».

Lejos de respetar la libertad y el derecho a elegir al que apelan ellos, Más Madrid ha decidido señalarlos públicamente por mostrarse a favor de la tauromaquia y por demostrar que Urtasun no tenía razón cuando argumentó para eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia que su decisión era el «fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad», puesto que no todos los ciudadanos son antitaurinos.

Las comunidades contra Urtasun

El ministro de Sumar, que gobierno en coalición con el PSOE, ha dispuesto suprimir el galardón, a pesar de que fue el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que lo creó en 2011 -aunque comenzó a entregarse más tarde-. Además, la regulación de los premios es más antigua, y data de 1995.

De hecho, no es ningún secreto la gran afición a los toros que existe entre los socialistas. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se reveló el viernes contra la determinación del Gobierno de Pedro Sánchez. Calificó el movimiento de Urtasun como una acción «propia de la gauche divine» (izquierda divina) y lamentó que se «den carnés de modernidad en política». Anunció su propio premio de la tauromaquia.

Page tomó así la misma decisión que el Gobierno de Ayuso, dado que la Comunidad de Madrid reaccionó al anuncio del ministro con otro anuncio por su parte, el de la puesta en marcha de sus propios premios taurinos, en este caso de la mano de la Fundación Toro de Lidia.

«Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca·», declaró el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura, Carlos Novillo. El Ejecutivo madrileño resaltó que el galardón era «histórico y muy esperado por el sector», y que reconocía a las instituciones «que más habían apoyado un patrimonio cultural que está protegido por ley».

La censura a los toros de Urtasun irritó también al Ayuntamiento socialista de San Martín de la Vega, que ha ampliado en 20.000 euros los gastos en toros en sus fiestas, y se desmarca así del Gobierno de Sánchez y su cruzada contra la Fiesta Nacional.