Maestre culpa a Almeida de las «jornadas interminables» de los bomberos que Carmena amplió a 35 horas

Los bomberos de Madrid llevan años peleando por mejores condiciones laborales. Ahora, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se ha autonombrado la abanderada de este colectivo y ha culpado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de las «jornadas interminables» a las que se enfrentan. Algo reseñable dado que fue su predecesora Manuela Carmena, quien elevó a 35 horas la jornada laboral de los bomberos.

Ya hacia el final de su mandato, Carmena se enfrentó a la dimisión en bloque de la cúpula de los bomberos por la implantación de la jornada de 35 horas semanales. Allá por 2019, la problemática de los bomberos era muy similar a la que ahora denuncia Maestre: la reducción de efectivos y la escasa remuneración sobresaturan a los profesionales del cuerpo. «Es un despropósito. Que apechugue con su maravilloso plan estratégico que nadie ha visto a día de hoy, pero que no juegue con la seguridad. No lo vamos a consentir. Están en juego vidas humanas», sentenciaban en aquel momento los bomberos ante el plan de Carmena.

Sin embargo, Maestre se hace eco ahora de las demandas de los bomberos que no atendían cuando estaban al frente del Consistorio. «En Madrid faltan bomberos. Es una demanda desde hace años a la que el Ayuntamiento no da respuesta. Y eso se traduce en más estrés laboral, más acumulación de incidencias y jornadas interminables», ha afirmado la portavoz municipal de Más Madrid.

Por su parte, Almeida ha asegurado que desde el Gobierno municipal se valora «extraordinariamente» su trabajo y que habrá acuerdo en el marco de la negociación de su convenio colectivo. En esta línea, el regidor de la capital ha asegurado que «por supuesto» llegarán a un acuerdo en la negociación de su convenio colectivo.

«Lo hicimos en Samur, lo hicimos en Policía Municipal, lo hemos hecho en la Empresa Municipal de Transportes y, lógicamente, es un proceso de negociación que tiene sus pasos, que tiene sus trámites, pero que los Bomberos tienen que tener la tranquilidad necesaria de que nuestra intención es garantizarle sin lugar a dudas las condiciones laborales que merecen y que sean adecuadas», ha incidido.

Peticiones de los bomberos

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid «no descartan nada», aunque siempre garantizando la seguridad en la ciudad, un posicionamiento que llega tras dos años de convenio caducado, «un día de la marmota» en las negociaciones con el Ayuntamiento que se traduce en «un déficit en la plantilla de más de 400 efectivos, más de 55.000 horas extras acumuladas y jornadas interminables».

Desde Comisiones Obreras, David Gómez ha apuntado al Gobierno municipal como artífice de un conflicto «que ellos mismos han creado» al, por ejemplo, no haber hecho convocatoria extraordinaria alguna para paliar un déficit de plantilla, que no va acorde al aumento de intervenciones de los bomberos, una convocatoria que fue autorizada desde el año 2022 con los Presupuestos Generales del Estado. «Sólo se repone la tasa de reposición, con eso no se rellena el vaso», ha lamentado.

Otro foco está en las horas extras, que se suman por miles y que han llegado a calcular en un 30% de la jornada. «Les sale más barato», ha asegurado el representante sindical, que ha arremetido contra esta práctica que supone «agotar a la plantilla».