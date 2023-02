Madrid prohíbe que los huelguistas utilicen los centros de salud para hacer activismo anti-Ayuso

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dictado una resolución para prohibir a los médicos huelguistas anti-Ayuso utilizar los centros de salud de la región para hacer activismo político con pancartas, recogidas de firmas y reparto de octavillas.

El departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero ha tomado esta decisión tras detectar que sanitarios sindicalistas están haciendo uso de estos centros para sus fines particulares, ajenos a la sanidad. «Durante el transcurso de la jornada laboral se están utilizando estos dispositivos para la recogida de firmas y otras actividades distintas a la atención sanitaria a raíz de la huelga de facultativos que se mantiene desde noviembre en este nivel asistencial», señalan desde la Consejería.

En este sentido, recuerdan que la ley no permite que se utilicen las instalaciones de los centros de salud para «actuaciones distintas a la prestación del servicio sanitario en beneficio del paciente». Por ello, la Consejería ha decidido dictar una resolución expresa donde prohíbe «realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud».

Además, ese documento recuerda al personal que trabaja en estos centros que, mientras se encuentren en horario laboral y en el interior de las instalaciones sanitarias, únicamente pueden desarrollar actividades que correspondan a su puesto de trabajo.

Sanidad advierte que llevará a cabo controles para vigilar que se cumple esta resolución y encomienda a los directores de los centros de salud «la supervisión y adopción de las medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de las instalaciones, así como para mantenerlas en condiciones óptimas de orden, limpieza, seguridad y confort, evitando cualquier actuación que derive en un aspecto desordenado o inapropiado».

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censuró en el Pleno del pasado jueves en la Asamblea de Madrid el uso que están haciendo estos médicos sindicalistas de las instalaciones públicas, para lo que mostró una fotografía de un centro de salud cubierto con carteles.

«La izquierda secuestra los servicios públicos. Busca reventar el sistema», señaló Ayuso sobre ese uso inadecuado de los centros de salud al que ahora la Consejería de Sanidad ha decidido poner coto.

«Así es cómo quieren ustedes los centros de salud de toda la Comunidad, llenos de pancartas, de octavillas, de pintadas, de carteles mal pegados, para dar mala imagen, para dar la imagen de decadencia que tanto les gusta. Los centros de salud y de los hospitales son de los pacientes, son de los ciudadanos, y están haciendo labores sindicales dentro de las consultas y en horario de atención», lanzó la presidenta, que agregó que «no hay derecho» a esto porque «no son suyos».