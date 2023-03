Feijóo y Ayuso atraen el voto hispano: «España tiene que ser el puente entre Europa e Hispanoamérica»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han protagonizado este sábado un acto dedicado a la comunidad hispana en la región donde han proclamado que España debe convertirse «en el puente entre la Unión Europea e Hispanoamérica».

Feijóo ha subrayado que no se trata de «un mero eslogan político» sino que ese debe ser «el principio rector de la política exterior de España», algo que se ha comprometido a implementar si llega al Palacio de la Moncloa. «España tiene que ser influyente en las decisiones de Europa en Hispanoamérica», ha insistido, al tiempo que ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya conformado con que la cumbre entre América y la Unión Europea no se celebre en España. «El Gobierno de España debería estar trabajando para que durante nuestra próxima presidencia de la UE se hiciera la mayor integración europea en Latinoamérica», ha agregado sobre la quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea que España ejercerá en el segundo semestre de este año.

«Esto es una oportunidad pérdida para la hispanidad, la voluntad de integración no es cuestión de un discurso», ha afirmado Feijóo en el acto que ha llevado por nombre Europa es hispania y que ha tenido lugar en Auditorio Parque el Paraíso, en el madrileño distrito San Blas-Canillejas, y ha estado amenizado por artistas latinos como Henry Méndez. En este sentido, el presidente de los populares ha lanzado que la presidencia se podría utilizar «para cerrar esos grandes acuerdos y unir toda la UE con todo Hispanoamérica y crear un mercado de más de 700 millones de personas». «Es necesario abrir nuestras fronteras y compartir recursos y hacer una comunidad de países libres y con prosperidad», ha agregado, ante los vítores de los asistentes, en su gran mayoría hispanos que han portado banderas de sus respectivos países. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha recordado que muchos de ellos le transmiten su miedo de que en España pueda ocurrir lo que ha pasado en sus países de origen. «La gente me dice: ya he perdido un país, no quiero perder otro», ha asegurado que le claman. «El gobierno de Pedro Sánchez y sus socios populistas y separatistas venden inmoralidades como si fueran avances», ha expuesto, antes de relatar las similitudes que ve entre actuaciones que hace el Gobierno de PSOE y Podemos con otras que se han visto en países como Venezuela.

«El Gobierno de Sánchez se sostiene en coalición con los que fueron a América a planear con los narcodictadores cómo arrebatarles su libertad a sus ciudadanos. ¿Les suena? Por eso tantos tuvieron que hacer las maletas», ha indicado.

Además, Ayuso ha denunciado que «este gobierno de liberticidas ahora quiere aprovecharse de su poder y su falta de escrúpulos para multiplicar las nacionalizaciones, hechas rápido y mal en año electoral, a la desesperada, sin pudor… como lo hacen todo y pretendiendo utilizar al mundo hispano y faltando a la verdad».

«Delegados sanchistas están viajando a sus respectivos países para comprar voluntades, como todos sabemos y como hoy también recoge la prensa española. Y lo hacen para intercambiar votos por nacionalizaciones, pero estos señores son aquellos que nunca han prestado cariño ni atención por lo hispano. Todo lo contrario: han despreciado todo lo hispano y todo lo español y muy especialmente en zonas de España donde el nacionalismo se ceba con todo lo que sea como nosotros, hispano y español», ha apostillado.

Para la presidenta, «Sánchez no quiere a los hispanoamericanos, sólo quiere los votos de los hispanoamericanos» y quiere «instrumentalizar a los descendientes de aquellos que perdieron su libertad en España por culpa de la fanatización de la guerra civil, del enfrentamiento entre hermanos y de la dictadura».

Mientras tanto, Almeida ha afirmado que «la Hispanidad no es una historia de oprobios de la que no sentirnos orgullosos». «Es el futuro, lo que nos tiene que inspirar para hacer una sociedad mejor. No queremos discutir, queremos celebrar lo que nos une», ha indicado. «Los hispanos formáis parte del mejor Madrid. Os necesitamos en esta ciudad, nos inspiráis», ha concluido su discruso.