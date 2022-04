El empresario que la izquierda ha puesto en el disparadero por firmar contratos con la Comunidad de Madrid para luchar contra la pandemia, Diego Suárez, tiene también fotografías con Pedro Sánchez, líder del PSOE, y Pablo Iglesias, ex líder de Podemos. Formaciones como Más Madrid le han tachado de «conseguidor del PP» esgrimiendo que tiene fotos con Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado, Santiago Abascal o, entre otros, Albert Rivera.

Sin embargo, en una entrevista con OKDIARIO, desmiente ser «de extrema izquierda». Esas instantáneas, dicen, fueron en actos públicos y descarta que usara esos supuestos contactos con las altas esferas políticas para adjudicarse encargos públicos. Por ejemplo, en un contrato de emergencia con el Ayuntamiento de Las Rozas para traer maquinaria de Murcia para paliar los estragos del temporal Filomena, contactó con el alcalde a través de Instagram. Este regidor accedió de inmediato a la propuesta ante «la desesperación» por tener el municipio bloqueado.

Este empresario de 54 años, ingeniero de telecomunicaciones de formación, tiene múltiples negocios en varios sectores. Sin embargo, Más Madrid y Ciudadanos intentan desprestigiarle por ser propietario de la empresa Vin Doré 24K, famosa por vender vino espumoso con partículas de oro. Además, le desacreditan diciendo que tiene un Ferrari, un coche que él, esgrime, es de una gama desfasada. Lo lució en el programa Millonario Anónimo, de La Sexta.

Fotografías de Diego Suárez que esgrime la izquierda.

Por ejemplo, Pablo Gómez Perpinyà, diputado de Más Madrid, lanzó en sus redes sociales: «Este es Diego Suárez, presidente de Vin Doré, una empresa de vinos a la que Ayuso adjudicó 17,5 millones a dedo para distribuir material sanitario. En Madrid puedes emprender (siempre que seas amigo del PP)». Lo acompañó de selfies con Ayuso, Almeida, Cristina Cifuentes y hasta el ex novio de la actual presidenta madrileña. Por su parte, el empresario señala igualmente que tiene amigos miembros del PSOE. «Hay que tener amigos hasta en el infierno», bromea y lamenta ser «daños colaterales» en enfrentamientos políticos de los que es ajeno.

«Daño colateral»

La izquierda ha pedido una comisión de investigación contra este comerciante de vino premium en el Ayuntamiento de Majadahonda por no tener experiencia en materia de máquinas quitanieves. Sin embargo, él subcontrató el encargo a otra empresa murciana de obras civiles. Suárez pide que salga adelante la propuesta de llegar hasta el fondo porque no tiene «nada que ocultar». «Nadie me va a poner la cara colorada, todos los servicios se prestaron. Yo mismo me recorrí todas las calles y puse en marcha mi pequeña oficina en China para traer material contra el Covid», afirma.

Diego Suárez colaborando en África.

Vin Doré 24K facturó por esos trabajo 260.000 euros en Majadahonda y 437.000 euros en Las Rozas. Previamente, durante la pandemia contrató por 17,5 millones para mascarillas y test de antígenos. Sin embargo, dice que, lejos de ser un privilegiado, sufrió importantes retrasos en los pagos de la Administración y tuvo que adelantar el dinero de su bolsillo. «No lo debimos hacer mal porque la Comunidad de Madrid nos pidió nuevos encargos», relata.

«El poder adaptación no está en todo el mundo. Hay gente que llora y otros tenemos que vender pañuelos, fabricarlos y transportarlos. La envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento. Cuando alguien no llega a una capacidad, parece que le molesta que otro sea exitoso. Cuando veo un triunfador o una mujer que sobresale, lo que hago yo es aprender, acercarme a ver si se me pega algo. Nosotros sabemos por lo que hemos pasado: dormir dos horas al día, 20 horas al teléfono con China, Malasia se llevó una mercancía por ofrecer más dinero, tuvimos que devolver mercancía porque no estaba bien etiquetada, etc. Al final trajimos mercancía de la mejor calidad», concluye.