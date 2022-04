Diego Suárez fue uno de los empresarios que se lanzaron a ayudar durante la pandemia, primero, y con el temporal Filomena, después. Ahora se ha visto señalado por partidos como Más Madrid como «el conseguidor del PP» por tener fotos con algún dirigente de esta formación en actos públicos. Desvela que también tiene esas mismas instantáneas con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Le ponen en la picota por vender vino con partículas de oro, uno de sus muchos negocios. Subraya que, aunque no tenía experiencia en el sector sanitario, sí tenía una pequeña oficina en China con la que pudo traer esos materiales esenciales con los que, apunta, ha salvado «millones de vidas».

Critica que se le ponga en la diana cuando las mascarillas y los test de antígenos llegaron. También consiguió traer máquinas para retirar la nieve en Filomena. Cree que detrás de este señalamiento están «la confrontación política entre partidos» y lamenta que se desincentive que las personas arriesguen su propio patrimonio en situaciones de emergencia. «Fue muy duro, pero muy gratificante», recuerda.

PREGUNTA: ¿Cómo ha vivido los últimos días?

RESPUESTA: Hemos pasado de héroes a villanos. Cuando tienes un sentimiento patriótico, quieres ayudar. Surge una crisis brutal, gente muriendo, nadie sabe qué pasa y tienes una idea. Valiente es hacer que las cosas pasen, ese es nuestro lema. Si puedes ayudar, ojalá mucha más gente lo hubiera hecho. Son situaciones inéditas y vemos que se critica a los empresarios que hemos cambiado nuestra actividad. La hemos paralizado y arriesgado todo. Hemos abandonado nuestras familias y hemos estado en la calle todo el día con la que estaba cayendo. No sabíamos si podíamos morir y apostamos por salvar otras vidas. En lugar de homenajes, recibimos críticas. ¿Cómo va a querer uno emprender si se nos ve como sinvergüenzas cuando lo que hacemos es dar riqueza? Hemos salvado millones de vidas con mascarillas que no aparecían por ningún lado.

P: Ha sido señalado por tener fotografías con líderes de derecha, ¿qué le parece?

R: Tengo 54 años y una trayectoria. Esas publicaciones con las que se dice que soy de extrema derecha son absurdas. No me meto en política. El mismo día tengo la misma foto con Iglesias y Sánchez. Fue un foro de La Razón, donde pude charlar con todo el mundo. Cuando surge Filomena llamé a un policía de Majadahonda con el que juego a fútbol y escribí a un alcalde por Instagram. Simplemente eso. Haces un esfuerzo sobrehumano y ahora ves una lucha de poderes en la política. Si hemos sido en 24 horas el primer proveedor de Comunidad de Madrid, garantizo que ha sido trabajando como animales honestamente. Entregamos hasta el último material.

Diego Suárez con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

P: Le critican por tener un negocio de vino, por no tener experiencia en sanidad y porque se dispara su factoriación. ¿Cómo lo rebates?

R: La vida es así. El poder adaptación no está en todo el mundo. Hay gente que llora y otros tenemos que vender pañuelos, fabricarlos y transportarlos. La envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento. Cuando alguien no llega a una capacidad parece que le molesta que otro sea exitoso. Cuando veo un triunfador o una mujer que sobresale, lo que hago es aprender, acercarme a ver si se me pega algo. Nosotros sabemos por lo que hemos pasado: dormir dos horas al día, 20 horas al teléfono con China, Malasia se llevó una mercancía por ofrecer más dinero, tuvimos que devolver mercancía porque no estaba bien etiquetada, etc. Al final trajimos mercancía de la mejor calidad.

P: También señalan que tiene un Ferrari.

R: Ahora tener un Ferrari desfasado es como si fuera no sé qué. En lugar de ser algo que pueda motivar a la población, lo criticamos. Debería ser un motivo para impulsar a esos jóvenes que pueden ser empresarios, ser dueños de su tiempo, ayudar a su país y, además, ojalá un Ferrari, o dos, porque se lo pueden permitir y vivimos en una democracia en un país libre.

Diego Suárez en su Ferrari en un programa de La Sexta en 2014.

P: Como telón de fondo está Ayuso a la que se le intenta desacreditar. ¿Qué te parece esto?

R: Hay una guerra de poder, es evidente. La han tenido dentro del PP hasta hace cuatro días entre dos grupos enfrentados desde siempre. En eso, lógicamente nosotros somos daños colaterales. Me da mucha pena porque creo que habría que fomentar mucho más ser empresario. España fue una vez imperio y estamos tirando nuestro país por tierra con este tipo de enfrentamientos absurdos.

«Somos daños colaterales. Me da mucha pena porque habría que fomentar mucho más ser empresario»

Yo tengo grandes amigos que son miembros del PSOE, como los tengo del PP. Hay que tener amigos hasta en el infierno. Pero no hemos utilizado ni un solo contacto. Todo está en el Portal de Transparencia. Todo está claro. Lo que he hecho es trabajar por tu país. Somos empresarios. Claro que hemos hecho negocio. Dicen, has facturado 17 millones. Claro. Lo hacemos facturando, la gente no es tonta y sabe que de ese dinero queda un beneficio pequeño. Ahí está el Registro Mercantil y Hacienda. Estamos auditados cada mes. No podemos ser más transparentes.

P: Al final le han quedado deudas, ¿no?

R: Me muevo con muchos empresarios. Nadie tenemos dinero en caja porque lo invertimos para generar más riqueza y empleo. Lo llevamos en la sangre. Te puedo contar decenas de anécdotas, casi ninguna buena. Son sufrimientos. Te roban la mercancía, te cambian los códigos arancelarios, tienes que devolver la mercancía por el etiquetaje… todo son gastos y problemas. Los bloqueos en Barajas eran máximos. Hemos tenido ese sentimiento de ser héroes, hemos salvado a nuestro país, qué bien, cómo lo hemos hecho al mejor precio. Pero no hay ningún homenaje, somos mala gente parece.