Ayuso responde a Sánchez: «El fango que él ve en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa»

Isabel Díaz Ayuso ha respondido con contundencia a las acusaciones de Pedro Sánchez, según las cuales la máquina del fango «tiene una sede social y está en la Comunidad de Madrid». La presidenta madrileña ha recordado al presidente del Gobierno los múltiples casos de corrupción que le rodean hasta concluir que el fango que él ve en Madrid está «en los sótanos de la Moncloa».

Durante el anuncio de un plan que ha denominado «de regeneración democrática», en el que incluye una «estrategia» para frenar la «desinformación, bulos y estrategias de difamación» de los medios críticos, Sánchez ha focalizado todo el problema en la Comunidad de Madrid. «Todo en buena medida proviene de la Comunidad de Madrid», ha señalado Sánchez.

«Me sorprende que el presidente del Gobierno -que está rodeado por investigaciones de la UCO, el Tito Berni, las pistolas, los prostíbulos, los rulos con dinero, paraísos fiscales, ministerios implicados- nos tenga que venir a los demás a decir semejantes cosas. A lo mejor, el fango que él ve en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa», ha respondido Ayuso.

Ataque a los jueces

Asimismo, Ayuso se ha pronunciado sobre el anuncio de Sánchez de aprobar antes del verano un plan de «regeneración democrática», que tiene como objetivo controlar a jueces y amordazar a los medios críticos. Para Ayuso, esta iniciativa responde a un Sánchez más «autoritario y ultraizquierdista» como consecuencia de la derrota electoral del pasado domingo.

«Hoy Pedro Sánchez ha anunciado con amenazas la reforma de manera unilateral del CGPJ. Ya intuyamos que la derrota electoral le haría un hombre mucho más izquierdista y violento. Estos anuncios son de matonismo democrático, pero queremos denunciar que esas reformas con las que amenaza a la prensa y a los jueces lo que indican es que va a ser un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista, y lo único que pretende es tapar su corrupción», ha afirmado la presidenta de la Comunidad, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que de forma extraordinaria se celebra en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Asimismo, Ayuso ha avisado a Sánchez de la Constitución no atribuye «ni una sola competencia» al Gobierno para llevar a cabo esta reforma, «por eso es tan autoritario. Es el Congreso y el Senado a partes iguales los que tienen que tomar estas decisiones. Por supuesto, con prácticas bolivarianas ya se encargará Sánchez de pisotear al Senado, para que no cuente una Cámara fundamental como es esta. Y mientras tanto tenemos al fiscal general en su huida hacia adelante. No habíamos vivido una situación tan grave en España en toda la democracia», ha lamentado la regidora madrileña.

Recurso contra la amnistía

La Comunidad de Madrid recurrirá la Ley de Amnistía en su totalidad ante el Tribunal Constitucional en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes. «Se trata de una ley al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática en España que, por supuesto, no finaliza nada sino que abre la puerta a todo lo que viene a continuación. Todo esto es responsabilidad de Pedro Sánchez. Porque el siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles y la ruptura de la convivencia, esta vez a peor», ha asegurado Ayuso.

El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición del recurso ante el Constitucional tras su entrada en vigor ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya hace unas semanas solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

En la misma línea, Ayuso ha denunciado que quedan «desamparados» los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Deja prevaricadores a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, senadores, cuestionando al Rey y todo sobre una inmensa mentira. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano», ha remarcado.