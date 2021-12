El Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad que los contactos vacunados, con pauta completa, de una persona positiva en coronavirus no tengan que hacer cuarentena.

El anuncio lo ha hecho la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en esRadio en la que ha criticado que ahora se estén mandando «cuarentenas de manera masiva».

«Estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario», ha dicho Ayuso. Esta petición de cambio de criterio se trasladará a través de la Consejería de Sanidad.

Este mismo criterio quiere que se siga para las cuarentenas de los niños, es decir, que los que den positivo se queden en sus casas pero que «la vida siga» para los demás con el objetivo de que no tengan que estar «todos encerrados».

Madrid «despertó al país»

Ayuso ha recordado que fue Madrid la que «despertó al país ante la inacción del Gobierno de (Pedro) Sánchez» en la primera ola de la pandemia y ha defendido su política posterior frente al virus.

«Hemos sido los que hemos estado en todo momento liderando la situación sanitaria. Ahora intenta la izquierda y el Gobierno de Sánchez apropiarse de la misma. Hemos sido los que desde Madrid hemos ido directamente contra el virus y no contra la libertad de los ciudadanos y esa estrategia es la que hemos mantenido siempre. Creemos que es la mejor. A estas alturas no tiene sentido cambiarla, y mucho menos con ómicron», ha defendido.

Para Ayuso, lo que se está viendo es que «el Gobierno no tiene un plan, nunca lo ha tenido, no hay Ministerio de Sanidad, no hay nadie al volante». En este punto, ha puesto el foco en que cuando estaba el ministro Salvador Illa en la primera ola «dejo a Madrid la última arruinando innecesariamente a miles de familias sin motivos». «Después se inventaron una situación de la pandemia que no existía en septiembre y que era solamente para darle alas en su candidatura en Cataluña», ha declarado

La presidenta cree que lo que hacen es «de manera inmisericorde maltratando a la Comunidad de Madrid mediáticamente». «Cuando la situación de la pandemia va mal en otros rincones no pasa nada pero si es en Madrid ya están los medios de comunicación asustando, azuzando», ha sostenido.