El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro que no tiene intención de aplicar restricciones ni exigir el pasaporte covid de cara a Navidad. «No nos planteamos ningún tipo de restricción», ha avanzado el consejero de Sanidad de la región, Enrique Ruiz Escudero.

De esta forma, el Ejecutivo madrileño, como ya ha venido siendo habitual a lo largo de la pandemia, se planta ante el Gobierno de Pedro Sánchez, que este martes reconocía que está estudiando nuevas restricciones para aplicar durante las fiestas navideñas, como el adelanto del cierre de la hostelería.

Una postura que para el consejero de Sanidad «no tiene mucho sentido» en el momento en el que se encuentra ahora mismo la pandemia. «Estamos en una fase para apostar por la vacunación. No entiendo, con el nivel que tenemos ahora de falta de restricciones, proponer un retroceso tal y como está la situación epidemiológica y asistencial», ha sentenciado este miércoles Ruiz Escudero.

Para la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene sentido haber aprobado, como hizo este martes el Gobierno, un nuevo semáforo que a partir de ahora determinará la gravedad de la situación en los territorios en base a la incidencia -pero que se ha hecho sin vincular las medidas-. «Estamos en contra de establecer un semáforo en sí, con el índice de vacunación que tenemos no tiene mucho sentido establecer un semáforo, el pulso real lo estamos viviendo en nuestra parte asistencial, en los seguimientos de primaria, en la hospitalización y en las camas de UCI y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando», ha explicado.

Así, Madrid apuesta por «prudencia, responsabilidad y mucho testeo» para seguir combatiendo la pandemia en un momento en el que se ha registrado un ligero repunte de casos a nivel nacional. En este sentido, la Comunidad ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación, No te relajes ante el covid, para que los ciudadanos no bajen la guardia antes de las fiestas y de la llegada del invierno.

✅ La campaña «No te relajes ante el Covid» se concentra en tres mensajes: 💉 Vacunarse.

😷 Usar la mascarilla en interiores.

💨 Ventilar adecuadamente espacios cerrados. 📲 Tiene una línea para jóvenes con acciones en Spotify, YouTube y TikTok. ➕Info: https://t.co/c3mB9ruLQZ pic.twitter.com/gFHJhoOb3T — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) November 24, 2021

«Es fundamental que la población no se relaje, no baje la guardia para que no perdamos lo que hemos logrado en los últimos meses, la reducción y estabilidad de la epidemia y su control asistencial. Hay que mantener las medidas básicas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus y que podamos avanzar en la reducción progresiva de la incidencia del covid, acompañada por el proceso de vacunación de la población», ha esgrimido el consejero.

Por otra parte, respecto al pasaporte covid, la Comunidad descarta pedirlo, pero exige al Ministerio de Sanidad tomar una decisión «igualitaria» sobre este extremo para evitar la situación de caos judicial que se está produciendo, con comunidades como Galicia donde es legal de acuerdo con su Tribunal Superior de Justicia y en otras como el País Vasco donde se ha declarado ilegal.