La ministra de Sanidad, Mónica García, tendrá que dejar este otoño su chalet, en situación ilegal desde 2019. Los terrenos en los que se erige el inmueble, en la colonia de Camorritos del pueblo madrileño de Cercedilla, son una concesión pública que data de principios del siglo XX que lleva caducada cinco años. Durante este tiempo, los vecinos incluso han quedado exentos de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Mónica García es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.

El origen de este inmueble se remonta a principios del siglo XX, cuando, por la Real Orden de 6 de noviembre de 1919, el Gobierno de la época aprobó una concesión administrativa (que es una fórmula jurídica por la cual la Administración cede un bien público para explotación privada, con un plazo de vigencia y unas condiciones concretas) a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) por 99 años.

Hace dos semanas, la Dirección General de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Cercedilla (gobernado por el Grupo Independiente de Cercedilla) y la asociación de vecinos de Camorritos afectados por la finalización de la concesión, para anunciarles que la Comunidad de Madrid ya está elaborando el expediente de caducidad. Una vez firmado, se hará entrega de ese documento al Ayuntamiento de la localidad en los próximos meses, previsiblemente en octubre.

Cuando el Ayuntamiento reciba este documento por parte del Gobierno regional, tendrá que comunicarlo a los vecinos y pedirles la entrega de las llaves. Fuentes municipales han confirmado a OKDIARIO que el Ayuntamiento de Cercedilla ya está trabajando en la contratación de un equipo jurídico para denunciar a los vecinos que no entreguen las llaves después de que dicha reunión terminara sin un acuerdo.

Los vecinos podrán recurrir este expediente de caducidad, pero el Plan de Ordenación de los Recursos naturales de la Sierra de Guadarrama es inflexible: los terrenos de Camorritos se encuentran en suelo no urbanizable de protección, por lo que no cabrían nuevas concesiones o prórrogas. La solución, según explican desde el Ayuntamiento de Cercedilla, sólo puede ser el desahucio. «Está prohibido que haya chalets construidos en un monte de utilidad pública. Una vez caducó la concesión en el año 2019, ya no hay nada que se pueda hacer», remarcan.

Colonia Camorritos

Unas 700 personas se verían afectadas por este expediente de caducidad. Alrededor de 90 chalets y unos 400 apartamentos se encuentran en estas más de 80 hectáreas de monte público.

Desde su infancia, Mónica García ha pasado las vacaciones de verano en Cercedilla, llegando incluso a ser dama de honor en las fiestas patronales. La colonia de Camorritos fue también hogar en su día de personalidades como Emilio Botín o las hermanas Koplowitz. Muchas de esas casas están valoradas entre uno y dos millones de euros.

Además de la colonia Camorritos en Cercedilla, también hay cerca de 800 viviendas en la misma situación irregular en el Puerto de Navacerrada, también afectadas por las concesiones en suelo de utilidad pública. Algunos de estos vecinos del Puerto de Navacerrada ya han entregado las llaves de manera voluntaria, tal y como nos han confirmado desde el Ayuntamiento de Cercedilla.

Concesiones

Debido a la gran afición a la montaña de la sociedad madrileña de principios del siglo XX, surgió la idea de construir un tranvía para ascender al Puerto de Navacerrada. Esta idea se consolidó con la creación de la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (SAFEG).

La SAFEG solicitó la ocupación temporal de una franja de terreno de unas 9 hectáreas con la finalidad de construir la vía del ferrocarril y sus infraestructuras. La concesión le fue finalmente otorgada por la Real Orden de 6 de noviembre de 1919.

Una vez obtenida la concesión de la línea de ferrocarril, la SAFEG solicitó que se le otorgase una nueva concesión a fin de poder ocupar, fundamentalmente, los terrenos que hoy en día forman las colonias de Camorritos y el Puerto de Navacerrada. En la solicitud se manifestaba el proyecto de construir «sanatorios de altura». Por Real Orden de 16 de abril de 1920, del Ministerio de Fomento, se otorgó a favor de la SAFEG esta nueva concesión administrativa.

En la Real Orden aclaratoria, R.O. de 27 de julio de 1921, se autorizaba a la SAFEG a la creación de zonas de descanso y recreo y los edificios necesarios para ello como comercios, talleres, casas para obreros o capilla; empleando indistintamente los términos «sanatorios de altura», «viviendas», «casas» o «edificaciones» para disfrute de la naturaleza.

Asimismo, se autorizó a la referida Sociedad para que pudiese ceder a terceros el derecho a ocupar temporalmente dichos terrenos y a construir sobre ellos edificaciones. Siempre explicitando que la sociedad no puede ceder más que derechos de ocupación temporal con un plazo de 99 años por tratarse de terrenos ubicados en Montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Esta ha sido desde siempre una realidad conocida por todos que se ha expresado en las reuniones de asociaciones de vecinos de ambas zonas, y que se materializa en que todos los ocupantes de Camorritos y Puerto de Navacerrada han aceptado que el Registro de la Propiedad de San Lorenzo del Escorial nº 2 inscriba sus derechos como solo y exclusivamente del derecho de ocupación.