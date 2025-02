Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado que «tenía conversaciones» con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en WhatsApp y «han desaparecido» de su teléfono móvil. Así lo ha desvelado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, que ha regresado a las mañanas de Telecinco con una entrevista a la dirigente de los populares madrileños.

«Al principio (Pedro Sánchez y yo) teníamos una buena relación. Hablábamos, sobre todo, hasta la pandemia. Alguna vez nos escribimos por WhatsApp, pero no lo puedo demostrar porque se han borrado las conversaciones», ha desvelado Isabel Díaz Ayuso.

Así, la presidenta madrileña se ha preguntado «qué programas estarán utilizando desde la Moncloa para borrar» estos mensajes, al igual que «las conversaciones del fiscal (Álvaro García Ortiz), en las que se ríe de la Guardia Civil» y habla de «quién hace su trabajo en España». «Han robado ordenadores donde había causas contra la vicepresidenta del Gobierno y ministros por difamar a un particular, bueno, pues todo desaparecido, se roba, se pierden pruebas…», ha señalado.

En este sentido, ha hablado de la «operación de Estado» que hay contra ella y ha cargado contra un Gobierno que está del lado del «muro norcoreano», reprochándole que no haya «garantías procesales». «Esta operación de Estado contra mí es inaudita en Europa. Hay mucho que está ocurriendo de manera soterrada», ha avanzado.

En esta línea, Ayuso ha criticado que lleven un año sacado noticias de su pareja, filtrando cosas personales, y «robándole» la intimidad. «Hablamos de una inspección fiscal cuando no éramos ni pareja y el Gobierno le ha cogido como rehén. Esto es lo más venezolano que existe y espero que esto la Unión Europea lo tenga en cuenta y algún día se sepa todo lo que hay detrás», he señalado.

Por otro lado, la presidenta ha vuelto a insistir en que «Sánchez está incapacitado para la política» y que «vive de la confrontación, especialmente contra la Comunidad de Madrid. El Congreso que hicieron este fin de semana fue del odio, de personas que han enloquecido», ha señalado Ayuso.

Estas palabras de la presidenta llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara a Ayuso durante la clausura del Congreso Regional del PSOE-M, celebrado ayer el Leganés, de hacer negocio con los derechos de la gente. «Aquí no tenemos una internacional ultraderechista, aquí tenemos una multinacional ultraderechista», remarcó Sánchez.

«Yo te pongo una alfombra roja para que hagas negocio con los derechos de la gente, y a cambio te financio pseudo medios digitales, y tertulianos para expandir bulos y desinformación. Esta es la multinacional ultraderechista. Todos unidos por la pasta para hacer negocios», llegó a decir Sánchez para, a continuación, acusar a Ayuso de hacer una política de ser fuerte con el débil y servil con los poderosos.

El presidente del Gobierno también acusó a la líder regional de poner a «Madrid en venta» y ha hecho una referencia velada a su pareja asegurando que «ya sabemos quién se lleva la comisión». Además, quien no dimite a pesar de los escándalos de corrupción que acorralan a su familia y a su partido, en cambio, sí ha tenido el valor para pedir a Alberto Núñez Feijóo que exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid su dimisión.

Durante la entrevista con Ana Rosa Quintana, la líder regional también ha lamentado que el Gobierno central intente destruirla a toda costa y a cualquier precio. «Como por la vía judicial no pueden hacer nada porque no me he llevado ni un boli de la EGB, y a través de las urnas tampoco pueden hacer nada, lo intentan con la destrucción personal, quieren que se me quiten las ganas, que coja un día y diga, me voy no puedo más».

Ayuso han criticado que intenten deshumanizarla y arremetan siempre contra sus amigos y familia. «Todo el que se me acerque está muerto», ha dicho. Aun así, ha manifestado sentirse tranquila porque «no hay nada que sacar», pero que lo que le preocupa es cuanto daño va a causar a Madrid el presidente del Gobierno, que «sólo quiere destrozarlo».

Por todo esto, Ayuso ha puesto de manifiesto que Sánchez no puede seguir «un minuto más en el poder» al tiempo que ha lamentado que la política española esté en manos de los nacionalistas, «de minorías rabiosas que nos odian, que son unos vividores de lo público», ha dicho.

«Los nacionalistas no son nada, pero se hacen fuertes cuando son imprescindibles, por eso estamos presos de trampas», ha afirmado la presienta de la Comunidad de Madrid.