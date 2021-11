La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apostado este martes por «la unidad en el Partido Popular de Madrid. A su llegada a la Catedral de La Almudena el día de la patrona de la capital, Ayuso ha sido recibida por un caluroso aplauso. En declaraciones a los medios, la presidenta madrileña ha reivindicado la cohesión en el partido “buscando siempre lo mejor para Madrid”.

«Quiero reivindicar la unidad que hacemos tanto el alcalde como yo desde nuestras distintas administraciones y buscando siempre lo mejor para Madrid. Tanto el alcalde como yo estamos trabajando en los momentos más difíciles para Madrid, estamos centrados en ello, estamos dando tranquilidad y estabilidad a estas instituciones, el Ayuntamiento y la Comunidad», ha expresado la dirigente regional.

Por otra parte, en relación con los sondeos que se han publicado en los últimos días ha afirmado: «Nos demuestran que cada vez más ciudadanos se ven representados por el trabajo que estamos realizando y esto es un motivo de orgullo, para tomar nota, mirar hacia adelante y trabajar de esta manera». Ayuso ha valorado que las encuestas apuntan que tanto el alcalde como ella trabajan juntos «en los momentos más difíciles». «Damos estabilidad a las instituciones», ha subrayado.

Sobre la fecha del próximo congreso regional del PP madrileño Ayuso ha comentado que será «respetuosa» con lo que «diga la dirección nacional». La presidenta madrileña ya ha anunciado que dará el paso para ser la nueva líder de la formación a nivel autonómico y, aunque ha insistido en su deseo de adelantar la fecha, ha asegurado también que respetará la fecha que finalmente se decida. «No he dicho otra cosa. Siempre que se celebren seré respetuosa. Sin imponer. Veo en prensa digital que yo digo o mi equipo hace, pero no es así. Esas cosas no salen de mi boca».

Sobre sus relaciones con los dirigentes populares, Ayuso ha explicado que habla «todos los días» con ellos. En el mismo sentido, Almeida ha ironizado con que hay «tan buen rollo» que no se tienen «bloqueados» en la red social WhatsApp. «De tan buen rollo que no estamos bloqueados el uno al otro», ha comentado el alcalde.

Los periodistas han insistido en preguntar si a ellos se les puede aplicar la parábola de los hermanos Caín y Abel. No obstante, ambos dirigentes han descartado esa opción. No hay lucha cainita. «Es una situación que, es evidente, es complicada. Siempre que un partido está a las puertas de un congreso pasa lo mismo. Lo importante es mirar delante y sé que va a acabar bien», ha enfatizado Ayuso. «Lo que sé es que las cosas van a acabar bien. Centrada en dar amplias mayorías y resultados a mi partido. No busco híperliderazgos nunca lo he pretendido», ha concluido.

Saludo fraternal

Minutos antes, presidenta y alcalde se han saludo afectuosamente a su llegada a la Plaza de la Almudena, frente a la catedral homónima. Tras el abrazo ambos han sonreído y han compartido algunas palabras. Era encuentro muy esperado al registrarse después de que los dos hayan manifestado sus preferencias para la presidencia del PP de Madrid. Mientras que Almeida ha comentado su apuesta por una tercera vía, Ayuso, que ya ha manifestado su voluntad de presidir el PP, quiere que el congreso se celebre cuanto antes.