La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se han reencontrado en público este martes con motivo de la celebración de la Almudena, patrona de la comunidad. Como ha adelantado OKDIARIO, han mostrado su total entendimiento en plena crisis por la presidencia del PP de Madrid. Ambos dirigentes se han abrazado al verse en la explanada, antes de acudir a la misa en honor a la Virgen.

La guerra entre Génova y Sol por la Presidencia del PP de Madrid está abierta en canal pero eso no empaña la sintonía entre Ayuso y Almeida. Ambos comieron juntos a finales de octubre en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. El encuentro se produjo la víspera de la polémica Junta Directiva Regional en la que se puso de manifiesto la división entre los partidarios de adelantar el Congreso Regional del PP de Madrid y los que apuestan por seguir los tiempos marcados por la dirección nacional.

En esa comida, Almeida expuso a la presidenta madrileña su apuesta por la tercera vía. Es decir, que la presidencia del PP regional recaiga en un tercero que no sea ni él ni la dirigente regional para separar así el poder institucional del poder orgánico del partido. No obstante, Ayuso se mantiene firme en rechazar esta oferta de pacto e insiste en que ella dará un paso adelante.

En este punto, ni la dirección nacional del PP y ni Ayuso quieren ceder en sus posiciones. Se acusan mutuamente de «ataques» y «filtraciones» para desgastar al otro. El conflicto y el «ruido mediático» que acarrea preocupa cada vez más a cargos del partido de otras regiones que, en privado, reclaman una solución cuanto antes y la mediación de Pablo Casado.

Esta ha sido la segunda ocasión que Ayuso y Almeida acuden juntos a la misa de La Almudena. La primera vez fue el 9 de noviembre de 2019, poco después de llegar a sus respectivos despachos. El año pasado, el positivo en Covid-19 de un estrecho colaborador de la presidenta impidió a esta acudir a la ceremonia religiosa.

Desde el Arzobispado de Madrid, entidad que organiza el acto en honor a la patrona de la ciudad de Madrid, explican a este periódico que, como siempre sucede, las delegaciones del Gobierno regional y del Gobierno municipal se han sentado en bancos separados. A un lado, Almeida con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y concejales de varios grupos municipales. Al otro lado del pasillo, Ayuso con sus consejeros y portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid junto a la presidenta de la Camara, María Eugenia Carballedo. En los asientos posteriores, se han colocado los representantes militares y diplomáticos.

Uno de los momentos claves de la misa será el discurso de Almeida. Como alcalde de la capital le corresponde renovar el Voto de la Villa a la Virgen.

Tras la misa se ha celebrado una procesión alrededor de la plaza de Oriente bajo el lema «Esperanza de Madrid». No obstante, tradicionalmente los políticos no acuden a esa parte de la programación. «En la procesión no suele haber autoridades. Nunca hay problemas por la asistencia de autoridades y su ubicación. La importante es la Virgen», comentan fuentes arzobispales. También se ha preparado un concierto del Orfeón municipal, una vigilia de jóvenes, una alfombra de flores y una ofrenda solidaria de alimentos no perecederos que serán donados a Cáritas Diocesana de Madrid y a la Comunidad de Sant’Egidio.