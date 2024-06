El Ayuntamiento da luz verde al festival Mad Cool que había sido bloqueado por el Gobierno

Almeida criticaba que el delegado del Gobierno fijase «de manera unilateral» una reunión para abordar la viabilidad de la celebración del festival Mad Cool en el distrito de Villaverde. Martín emplazaba por carta al alcalde para reunirse el próximo lunes y abordar las condiciones técnicas y de movilidad de Mad Cool en el recinto en el que se celebró el año pasado, tras el nuevo plan que han presentado los promotores.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que encabeza Francisco Martín, anunció la pasada semana la convocatoria de una reunión sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de este espacio del Mad Cool, a la que se invitaría a representantes del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Getafe, ya que el recinto está muy próximo a este término municipal.

«No le voy a hacer publicidad al delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno está claro que quiere ser el líder de la oposición en Madrid, que ha decidido que Reyes Maroto y Juan Lobato no son suficientes para hacer oposición al PP, lo cual puede tener razón visto los resultados electorales», señalaba Almeida esta misma semana.

«Lo que muestra es que quiere la foto y no quiere que haya una reunión productiva, y en segundo lugar, vuelvo a lo mismo, a mí no me preocupa la foto, a mí lo que me preocupa es la integridad y la seguridad de las personas, la preservación de las condiciones de seguridad para que Mad Cool se celebre como se debe celebrar, y eso no lo podemos decidir el delegado del Gobierno ni yo», ha justificado. De la misma forma, insistía en que deben reunirse la Policía Nacional, la Municipal y la Guardia Civil para que se celebre en las debidas condiciones de seguridad este festival, que contará con la asistencia de 58.000 personas.