El Gobierno se lava las manos sobre la celebración del Mad Cool, a pesar de sus críticas de la pasada edición. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se niega a validar el último documento que falta para la celebración de este festival: el plan de movilidad. El Ayuntamiento de Madrid remitía a Martín toda la información sobre las mejoras en la accesibilidad al recinto, un requerimiento que el propio delegado exigió a José Luis Martínez-Almeida en una misiva enviada el pasado año, aunque ahora se niegue a dar su beneplácito.

El 18 de julio del año pasado, Martín remitió una carta al alcalde de Madrid mostrando su preocupación por la celebración del Reggaeton Beach que iba a llevarse a cabo el 22 y el 23 de julio. Su inquietud se centraba en los «problemas de movilidad notables» que se habían producido con anterioridad tras la celebración de Mad Cool y el concierto de Harry Styles en el espacio habilitado en San Cristóbal de los Ángeles. Especificaba en su misiva que estos se habían producido «tanto en la entrada como en la salida del público, con un serio riesgo para la integridad y seguridad de las personas asistentes».

Martín aseguraba que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -salvo el de Policía Municipal, cuyo documento no tenía en esos momentos- coincidían en señalar «como inadecuado dicho emplazamiento para la celebración de este tipo de eventos, dadas las importantes dificultades para la movilidad y la seguridad». Por lo que el actual delegado desaconsejaba el uso de este espacio para la celebración de eventos con afluencia de público masiva.

«Le pido que reconsidere con urgencia la conveniencia de autorizar allí la celebración de más eventos hasta que se hayan tomado por parte del Ayuntamiento de Madrid las medidas oportunas para garantizar una entrada y salida de público ordenada y segura», exigía sobre su rúbrica.

De acuerdo al requerimiento de la Delegación de Gobierno en 2023, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado a la representación estatal en la capital el visto bueno de la celebración del Mad Cool en lo que concierne a las cuestiones a las que aludía el año pasado, cuestiones que le han sido trasladadas también al promotor del festival.

«Parece razonable y prudente que ahora el Ayuntamiento de Madrid, después de que se han llevado a cabo mejoras por parte de los promotores, pida validación a la dirección del Gobierno por si considera que no es el lugar más adecuado, en cuyo caso no podríamos otorgar la licencia porque no vamos a estar en contra del criterio de la Delegación del Gobierno en el ámbito de la seguridad y de la movilidad», ha expuesto el delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

El Ayuntamiento cuenta en este momento con prácticamente todos los informes y permisos para otorgar la licencia, pero el único documento que falta es el plan de movilidad, que también está redactado y que está a la espera de que los promotores del Mad Cool obtengan el visto bueno, el beneplácito por parte de la Delegación del Gobierno. «Ese plan de movilidad afecta a la M-45, gestionada por la Guardia Civil, que depende de Francisco Martín. Por tanto, el plan de movilidad no estaría completo si no contáramos con ese beneplácito de la Delegación del Gobierno», insisten desde el Consistorio.

Venta de entradas

El Ayuntamiento de Madrid ha querido enviar así un mensaje de tranquilidad para todos aquellos que ya han adquirido las entradas. «Tienen que estar tranquilas porque hay un plan de movilidad adecuado que va a permitir solucionar los problemas que el año pasado surgieron y que dio causa a que la Delegación del Gobierno se pronunciara», ha manifestado.

«Estamos a la espera de que se confirme oficialmente que esa ubicación y esas medidas les parecen suficiente para garantizar las condiciones de seguridad y de movilidad», insisten. Uno de los principales problemas que se produjo el año pasado en los accesos y las salidas fue que había pocos tornos, que en esta edición se incrementan de una manera muy importante, hasta casi duplicar la cifra del pasado año.

«También se han reducido las personas que van a acudir y, por tanto, creo que ese incremento de los tornos y de las frecuencias, el refuerzo de Cercanías junto a la colaboración de Policía Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil conforman un plan de movilidad que va a permitir que esa ubicación sí sea buena para celebrar Mad Cool», concluye Carabante.