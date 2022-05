El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, será el nuevo secretario general del PP de Madrid una vez Isabel Díaz Ayuso se haga con las riendas del partido en el congreso de los próximos 20 y 21 de mayo.

De esta forma, tal y como ha podido saber OKDIARIO, Serrano sustituirá a la actual secretaria general del partido, Ana Camíns, quien ocupó el puesto en septiembre de 2019 en sustitución de Juan Carlos Vera, actual presidente de comité organizador del congreso de Madrid.

Aunque en el momento de su nombramiento, Ayuso respaldaba a Camíns, su «muerte» en el organigrama del nuevo PP de Madrid que se perfila ahora era un hecho después de que esta se situara del lado de Pablo Casado en su guerra interna con la presidenta madrileña.

Enhorabuena a @anacamins, nueva secretaria general de @ppmadrid. Una mujer de primera para un nuevo equipo. pic.twitter.com/s9uPad16gr — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 23, 2019

Por el contrario, Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, se ha mantenido siempre fiel a Díaz Ayuso, algo que va a tener su recompensa en la nueva etapa del PP de Madrid.

Serrano es diputado en el Parlamento madrileño desde el año 2011 y portavoz del grupo desde septiembre de 2019, primera legislatura como presidenta de Isabel Díaz Ayuso, quien le revalidó en su puesto tras su aplastante victoria en las elecciones del 4M.

Un triunfo del que también participó Serrano, que fue, al igual que en las elecciones de 2019, jefe de la campaña electoral que encumbró a Ayuso al borde de la mayoría absoluto hace ya 12 meses.

En su primera legislatura como portavoz el grupo, Alfonso Serrano llevó a cabo 115 iniciativas, compareció en 18 ocasiones, realizó 94 preguntas parlamentarias y presentó una proposición de ley.

Con este bagaje, Serrano se convertirá en el máximo responsable de nivel orgánico del PP de Madrid, sólo por detrás de la propia Díaz Ayuso, que ya ha avanzado que no quiere que el partido sea «un club de amigos».

La presidenta madrileña y futura presidenta del PP de Madrid presentó este domingo en Majadahonda su candidatura -la única que ha concurrido al congreso extraordinario-, donde avanzó que quiere que la formación esté cerca de la calle y explicó que quiere celebrar una convención para debatir ideas el próximo mes de octubre.

Ayuso proclamó que quiere un partido «que siga conectando a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje de prosperidad y de libertad que emanó de las urnas ahora hace un año, que une al hombre y a la mujer, que no entiende clases sociales, que no las divide y que no las enfrenta y que va de lo rural a las grandes urbes».

«Somos un partido que representa a todos, a la infancia, a la discapacidad, a los mayores, a las personas que triunfan y que muchas veces son perseguidas en nuestro país y sobre todo somos el partido de las personas que necesitan una nueva oportunidad para sacar adelante sus vidas y sus proyectos. Ese es el PP», agregó.