La DANA ya está en Madrid: la AEMET activa el riesgo extremo y piden esto a los ciudadanos

Riesgo extremo por lluvias en la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meterología (AEMET) ha elevado a rojo el aviso por la DANA y el Ayuntamiento de la capital ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

Según las últimas previsiones, la zona Sur de la región, Vegas y Oeste serán las más afectadas por las tormentas, con una precipitación acumulada de hasta 120 litros por metro cuadrado. La Agencia estima que solamente en una hora podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los madrileños extremar la precaución y limitar «al máximo» desplazamientos a lo largo de toda la jornada, especialmente esta tarde.

Ante la alerta roja de la AEMET, pedimos a los madrileños extremar la precaución y limitar al máximo desplazamientos por las tormentas previstas en la jornada de hoy. Los servicios municipales están prevenidos y trabajando para minimizar las posibles consecuencias de la DANA. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 3, 2023

Por su parte, desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) han recomendado a los madrileños que tengan previsto regresar de sus vacaciones que adelanten el regreso para evitar estar en la carretera en el peor momento de la tormenta.

Solicitan no coger el vehículo privado si no es necesario y, si se hace, piden «aumentar distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad se desconozca».

Hay muchos madrileños que tienen previsto viajar durante el día de hoy a sus casas tras las vacaciones. Les pedimos que, en la medida de lo posible, adelanten el regreso y no esperen a la tarde, para evitar problemas en las carreteras. #ASEM112 pic.twitter.com/2BewsT7beB — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023

Tanto el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, han pedido la «colaboración ciudadana» para evitar accidentes.

🔴 Se eleva a nivel rojo la alerta por lluvia intensa en la @ComunidadMadrid Los servicios de emergencia están preparados, pero se necesita la colaboración ciudadana para evitar accidentes. Sigue las recomendaciones de @112cmadrid y evita desplazamientos. https://t.co/lmz9x7gFwy — Carlos Novillo Piris (@CarlosNovilloPi) September 2, 2023

¿Qué significa y qué es una DANA?

El significado de DANA es, a grandes rasgos, una depresión aislada en niveles altos. La definición literal que se da en el portal meteorológico El Tiempo: «Es un fenómeno que ocurre cuando la corriente en chorro polar que se mueve de oeste a este sufre ondulaciones y curvaturas que aíslan una parte de esta circulación como si fuera una bolsita fuera de la propia circulación de la atmósfera». Por lo tanto es una «bolsa más fría» que al tocar superficie «se encuentra con temperaturas más cálidas». Cuando esto sucede «se crea un perfil muy inestable, el vapor de agua se satura y se dan fuertes tormentas».