¿Cuándo es el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad 2025 de la Lotería Nacional?

Loterías y Apuestas del Estado celebrará este domingo, 12 de octubre de 2025, a las 21:00 horas (hora peninsular), el Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad. El sorteo tendrá lugar en el Salón de Sorteos de la institución y se realizará por el sistema de bombos múltiples.

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha preparado la emisión de diez series con 100.000 billetes cada una, con un coste de 150 euros para el billete.

El precio de cada décimo será de 15 euros para participar en este sorteo extraordinario con premios millonarios.

105 millones de euros en premios

Hay un total de 105 millones de euros en premios:

Premio especial acumulado de unos 15 millones de euros para un solo décimo.

Primer premio de 130.000 euros al décimo .

. Segundo premio de 25.000 euros al décimo.

Además, se incluyen premios a las centenas, terminaciones y aproximaciones, lo que multiplica las oportunidades de llevarse una recompensa.

Por último, los reintegros permiten recuperar el importe jugado (15 euros por décimo) en caso de coincidir con la terminación del primer premio, ofreciendo pequeñas alegrías a miles de jugadores.

Todos los premios que se reparten

Premio especial a una sola fracción y serie: 14.870.000 euros .

. Primer premio: 1,3 millones de euros a la serie, 130.000 euros al décimo .

. Segundo premio: 250.000 euros a la serie, 25.000 euros al décimo .

. Anterior y posterior al primer premio: 24.000 euros a la serie, 2.400 euros al décimo.

Anterior y posterior al segundo premio: 15.325 euros a la serie, 1532,5 euros al décimo.

Terminación de cuatro cifras: 3750 euros a la serie, 375 euros al décimo.

Terminación de tres cifras: 750 euros a la serie, 75 euros al décimo .

. Terminación de dos cifras: 300 euros a la serie, 30 euros al décimo .

. Reintegros: 15 euros.

¿Cuándo es el Sorteo de la Hispanidad?

El Sorteo Extraordinario de la Hispanidad de Lotería Nacional se celebrará el próximo 12 de octubre de 2025 en Madrid y pondrá en juego un total de 105 millones de euros entre los que se encuentra un premio especial al décimo de 15 millones de euros.

12 de octubre: fiesta nacional

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como las Bahamas. Creía haber alcanzado las Indias, pero en realidad había puesto un pie en un continente hasta entonces desconocido para los europeos. A partir de ese momento comenzó un proceso complejo de encuentros, choques y transformaciones que marcaría la historia del mundo.

Europa aportó su idioma, su religión, su tecnología y sus animales domésticos. América, por su parte, ofreció productos agrícolas que revolucionaron la alimentación global, como el maíz, la papa, el cacao o el tomate.

La idea de otorgar un significado especial al 12 de octubre nació en España a comienzos del siglo XX. En aquel entonces se hablaba del Día de la Raza, una conmemoración que buscaba resaltar los lazos culturales y lingüísticos entre España y los pueblos de América. Fue el político e intelectual Faustino Rodríguez-San Pedro quien, en 1913, propuso establecer la fecha como una celebración oficial.

Con el paso de los años, la denominación fue evolucionando. En 1958 se adoptó el nombre de Fiesta de la Hispanidad, y desde 1987 se celebra oficialmente como la Fiesta Nacional de España. No obstante, en América Latina la efeméride adquirió distintos matices: algunos países mantuvieron el nombre original, mientras que otros la transformaron en una jornada dedicada a exaltar la diversidad cultural o a rendir homenaje a la resistencia de los pueblos indígenas.