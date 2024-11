Confirmado por la SLAE: no vas a cobrar éstos décimos de Lotería Navidad aunque toque

La Lotería de Navidad, celebrada cada 22 de diciembre, es un evento esperado con gran entusiasmo en España, siendo una tradición que une a millones de personas en torno a la esperanza de ganar el famoso Gordo. Los décimos de la Lotería de Navidad sólo representan una oportunidad para cambiar vidas, sino también un vínculo emocional entre amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, este año, la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre ha tenido consecuencias inesperadas.

Las inundaciones causadas por las intensas lluvias afectaron tanto a viviendas como a locales comerciales, incluyendo administraciones de lotería. Según anunció Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías y Apuestas del Estado (SLAE), numerosos décimos resultaron perjudicados por las aguas. Estos décimos afectados, tanto los adquiridos por empresas como por particulares, no serán válidos en el sorteo y, por lo tanto, no se podrán cobrar. La decisión responde a las estrictas normativas que garantizan la seguridad y transparencia del sorteo, ya que los décimos dañados pueden comprometer la identificación de números y series.

Los décimos de la Lotería de Navidad que no se podrán cobrar

Uno de los factores que ha afectado este año a la Lotería de Navidad ha sido la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana. La fuerza de las lluvias y las inundaciones dañaron una gran cantidad de décimos, tanto de particulares como de comercios, lo que generó preocupación sobre la validez de esos décimos.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado tranquilizó en parte a la población al anunciar que, aunque la situación era alarmante, la calidad del papel de los décimos permitió que muchos de los que se habían mojado o ensuciado con barro, se pudieran restaurar. Sin embargo, algunos décimos no pudieron recuperarse porque presentaban daños irreparables, lo que obligó a Loterías y Apuestas del Estado a anular esos décimos antes del sorteo.

Robo

Además de los décimos dañados por el clima, otro problema que puede invalidarlos es el robo. El robo de décimos es un escenario que preocupa a las autoridades, y, como ha sucedido en años anteriores, si un décimo es sustraído de un punto de venta, se anula.

Un caso muy conocido ocurrió el año pasado con el número 30.742, cuando unos décimos fueron robados de un establecimiento en Navalmoral de la Mata, Cáceres. Ante la denuncia pública del propietario, se informó que cualquier persona que tuviera ese número adquirido fuera de su punto de venta no podría cobrar el premio, aunque el décimo fuera premiado.

Para evitar situaciones como esta, es fundamental comprar los décimos exclusivamente en establecimientos oficiales y autorizados, lo que garantiza que los décimos no hayan sido objeto de robos, falsificaciones o anulaciones que impidan recibir el premio si se resulta ganador. En los casos en los que se detecte un robo en alguna administración de lotería, la administración debe presentar una denuncia ante la policía y notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado.

Errores administrativos

Por otro lado, el reglamento también contempla la anulación de décimos por errores administrativos. Según el Real Decreto 1511/1992, los décimos de la Lotería de Navidad que no hayan sido recibidos correctamente por una administración de lotería no pueden ser premiados, aunque se hayan solicitado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un décimo se pierde durante el transporte o si no llega nunca a la administración correspondiente.

La normativa establece que, para poder cobrar el premio, el décimo debe presentarse en perfectas condiciones. Los décimos rotos o deteriorados pueden ser sometidos a un reconocimiento oficial para determinar su validez.

En caso de duda sobre su autenticidad o estado, el décimo será examinado cuidadosamente y no se pagará ningún premio sin una orden expresa de los responsables del sorteo. Si el presenta daños significativos, el afectado tiene derecho a presentar un recurso ante Hacienda en un plazo de 15 días hábiles.

¿Cuántos décimos hay?

Año tras año, miles de personas comparten un mismo número sin saberlo, ya que cada número se distribuye en diversas series. Cada serie consta de 100.000 billetes, y cada billete se divide en 10 décimos. En total, este año se emiten 193 series, lo que significa que un número, como el que resultó ganador del Gordo en 2023, se distribuye en 1.930 décimos.

Aunque puede parecer que muchas personas tienen el mismo número, no es exactamente así, ya que algunas personas compran más de un décimo del mismo número, lo que incrementa la probabilidad de ganar. Además, la existencia de varias series hace que un número pueda ser vendido en diversas localidades, lo que explica por qué el Gordo puede repartir suerte en diferentes lugares de España.

Loterías y Apuestas del Estado ha ido aumentando el número de series con los años, pasando de 170 en 2019 a 193 en 2024. En cuanto a los premios, el principal es el Gordo de Navidad, que reparte 400.000 euros al décimo.