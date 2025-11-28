Comprobar el Cuponazo de Black Friday 2025 de la ONCE: resultado y qué número ha salido

El Cuponazo del Black Friday de la ONCE se ha convertido, casi sin que nos demos cuenta, en una de esas citas que muchos marcan en el calendario a finales de noviembre. No es un sorteo extraordinario como los del Día del Padre o la Madre, pero sí tiene algo especial que cada año atrae a más gente, aprovechando la jornada del Black Friday que hoy se celebra. De este modo, el sorteo del 28 de noviembre de 2025 se acaba de celebrar con los premios habituales de los viernes y, además, con una promoción paralela que este año está moviendo a mucha gente por las tarjetas regalo que se dan, pero ¿qué número ha salido premiado en este Cuponazo del Black Friday 2025?.

A diferencia de otros sorteos más mediáticos, el Cuponazo del Black Friday parece que pasa algo más desapercibido, dado que se celebra como siempre y no deja de ser un Cuponazo como el de cualquier otro viernes. Sin embargo, eso no quiere decir que no provoque expectación. De hecho para este sorteo, se han puesto en circulación 13,5 millones de cupones, todos ellos válidos para participar en el sorteo y no sólo eso, también en la promoción de CuponEspecial.es, aunque eso sí, si el cupón es físico. Esta mezcla ( el sorteo de siempre y una campaña extra con regalos) es lo que ha hecho que mucha gente se acerque a sus vendedores habituales para asegurarse un cupón físico. La mecánica es sencilla y eso también ayuda: compras el cupón, lo registras en la web y, si coincide con un momento ganador, te llevas una tarjeta regalo. Así de simple. Pero no nos olvidamos de esa lluvia de millones que deja el sorteo del que ya se sabe el número ganador.

Comprobar el resultado del Cuponazo de Black Friday 2025 de la ONCE

El sorteo se acaba de celebrar así que ya os podemos decir que el número premiado en el Cuponazo del Black Friday de este viernes ha sido:

96771, serie 1.

Enhorabuena si has ganado, ya que este cupón se lleva los 6 millones de euros del premio principal. Pero recordamos además que aunque el sorteo de hoy ha sido como el del Cuponazo de siempre, el que se juega todos los viernes, ha estado acompañado de una campaña adicional creada alrededor de la fecha comercial del Black Friday.

De este modo, y aunque todo parece igual hay una diferencia que está en la acción complementaria que la ONCE puso en marcha el pasado 12 de noviembre y hasta hoy 28 de noviembre de 2025. Y en ella, sólo han podido participar quienes compraran un cupón físico para el sorteo (no valen los de JuegosONCE.es) y que lo hubieran registrado en la web www.CuponEspecial.es.

Cada cupón registrado equivale a una participación, y la mecánica es la conocida momento ganador, es decir, que si subes el cupón en el instante exacto en el que corresponde un premio, la web te lo comunica al momento. No hay que esperar al sorteo del viernes para esa parte. Esta es quizás la parte que ha dado más visibilidad al Cuponazo del Black Friday este año. Ya que además del sorteo de hoy, quienes hayan registrado su cupón físico pueden conseguir tarjetas regalo de:

Netflix , para los que no conciben el fin de semana sin una serie nueva.

, para los que no conciben el fin de semana sin una serie nueva. Spotify , para quienes viven con música de fondo todo el día.

, para quienes viven con música de fondo todo el día. MediaMarkt , quizá la marca más ligada al Black Friday en España.

, quizá la marca más ligada al Black Friday en España. Decathlon, ideal para quienes aprovechan estas fechas para renovar material deportivo.

Qué premios reparte el Cuponazo de la ONCE de Black Friday 2025

En cuanto a los premios en metálico. El Cuponazo del Black Friday ha repartido exactamente los premios del Cuponazo tradicional es decir, estos que ahora te dejamos:

6 millones de euros al cupón que acierte las cinco cifras y la serie.

134 premios de 40.000 euros a las cinco cifra s del número premiado.

s del número premiado. Premios laterales de 500 euros , según el modelo “por los lados puedes ser ganador”.

, según el modelo “por los lados puedes ser ganador”. Premio s menores por terminaciones.

Reintegro de 3 euros, si coincide la última cifra.

Este modelo de premios es uno de los más estables de la ONCE y, por eso, muchos jugadores siguen prefiriendo el Cuponazo frente a otros sorteos semanales. No cambia el precio ( sólo 3 euros por cupón) , no cambian las posibilidades y el sistema es fácil de entender.

Si deseas saber si ha sido premiado, tienes en este artículo toda la información pero si deseas más información, puedes entrar en la web de la ONCE, o consultar mañana en cualquier punto de venta físico de la ONCE.

Los cupones comprados online se actualizan solos: si ganas, lo verás reflejado en tu cuenta. En los cupones físicos, los premios pequeños pueden cobrarse en un punto de venta; los grandes, en una delegación.

Recuerda que, como en todos los sorteos, los premios superiores a 40.000 euros llevan retención automática del 20 % sobre la parte que exceda esa cantidad.