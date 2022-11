¿Tu dieta no funciona correctamente? puede que estés cometiendo este error común

Todos en la vida, tarde o temprano, nos encontramos en la condición , a veces muy desagradable, de tener que ponernos a dieta . Tanto porque a veces ya no nos gustamos, como a veces porque objetivamente hemos cogido demasiado peso y por motivos de salud tenemos que adelgazar, y porque podemos haber desarrollado alguna patología que hay que tratar a través de la nutrición. Y una vez te pones, es posible que des cuenta que tu dieta no funciona y no estás perdiendo el peso deseado, ¿a qué se debe entonces? Es posible que estés cometiendo un error que es bastante común y que te revelamos a continuación.

El grave error que cometes al hacer dieta

Aunque pueden darse muchos casos en los que nos encontremos ante una dieta de adelgazamiento, tanto por causas ligadas a nuestra voluntad, como por causas que poco tienen que ver con ella y que nos impone el médico, es importante seguir bien las pautas que nos de para que pueda resultar efectiva.

Si no hacemos caso a esas pautas puede que tarde o temprano, en el transcurso de la dieta, tengamos la impresión de que lo que estamos haciendo realmente no merece la pena.

Las razones por las que, durante una dieta, no acabas de perder peso como deberías son muchas. La primera no seguir esos consejos del médico, pero también están otras cuestiones como por ejemplo pesarse de manera incorrecta en la báscula, por lo que el peso que marca no es el que corresponde o pretender hacer una dieta exprés con el consecuente efecto rebote que suele producirse.

La culpa es del ayuno

Sin embargo, existe un error con respecto a las dietas que además es bastante común entre las personas que están decididas a perder peso. Tal como somos, sucede a menudo que, en el afán de querer perder peso rápidamente a toda costa, nos encontramos ayunando durante muchas horas. Con esto nos referimos tanto a la tendencia a saltarnos el desayuno, como a la tendencia a privarnos de los bocadillos y, a veces, a saltarnos (nada más malo) comidas completas.

Esta privación además de ser completamente inútil también es dañina porque entonces el cuerpo almacenará en forma de grasa todo lo que comeremos después. De este modo, si el médico no lo indica no tienes porqué hacer ayuno y ni tan siquiera plantearte dejar de comer durante «X» horas pensando que así perderás peso más fácilmente.

Existe sin embargo, el famoso ayuno intermitente que en sí mismo no deja de ser una dieta pero en el caso de querer hacerlo debe ser siempre bajo supervisión médica y además durante el tiempo que indique el nutricionista.