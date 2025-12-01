A poco de iniciar la época más fría del año, la moda infantil se reinventa para acompañar el día a día de los más pequeños con propuestas funcionales, alegres y comprometidas con el planeta. Este 2025, las tendencias apuestan por tejidos naturales, materiales reciclados y diseños que celebran la individualidad y la creatividad infantil.

Este invierno, los estampados cobran protagonismo. Las rayas regresan con fuerza, mientras que los diseños naturales, hojas, aves y flores, llenan las prendas de energía positiva. Los cuadros clásicos, reinterpretados con un aire folk, también marcan tendencia en vestidos, chaquetas y pantalones.

Paleta de temporada: tonos cálidos con acentos vibrantes

Los tonos otoñales marcan las colecciones: terracota, mostaza, beige y marrón chocolate, combinados con acentos intensos de azul marino y granate. Una paleta que transmite calidez, perfecta para llenar de vida los días más fríos.

Moda con propósito: sostenibilidad y autonomía

La industria de la moda infantil refuerza su apuesta por materiales responsables y diseños que fomentan la autonomía de los niños. Cortes ergonómicos, cinturillas elásticas y cierres fáciles se convierten en elementos esenciales para garantizar confort y libertad de movimiento.

Marcas como Okaïdi se suman a esta tendencia con colecciones que incorporan tejidos reciclados y prendas versátiles, pensadas para acompañar a niños y niñas en todas sus aventuras, desde el colegio hasta el parque, desde tan solo 5,99 euros.

Su nueva línea de invierno, inspirada en la naturaleza y en colaboración con el artista multidisciplinar Matías Larrain, refleja esta filosofía a través de ilustraciones de pájaros y elementos naturales coloridos en prendas unisex, fomentando una moda infantil responsable, inclusiva y accesible.

La unión entre arte, sostenibilidad y diseño define el rumbo de la moda infantil de 2025. Cada vez más firmas apuestan por colecciones que combinan estética y compromiso, promoviendo una manera de vestir que inspira a los niños a expresarse libremente y a cuidar el entorno.