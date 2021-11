¿Otoño o primavera? La pregunta sobre la estacionalidad de las alcachofas está bastante debatida, pero la única respuesta que se puede dar es: “Depende de la variedad” . De hecho, existen varias variedades de alcachofas , cada una de las cuales tiene un período de floración específico; en cualquier caso, las variedades de otoño son realmente numerosas, y nos pueden servir para hacer un tratamiento détox gracias al te de alcachofas del que ahora os lo contamos todo.

Té de alcachofa: Descubre la infusión con acción détox para el cuerpo

La alcachofa no solo es el ingrediente ideal para muchas recetas en la cocina, sino que también se puede utilizar para preparar una infusión de hierbas con propiedades beneficiosas para el organismo.

Las hojas de la alcachofa , de hecho, no solo contienen valiosas vitaminas (B1, B2 y pequeñas cantidades de vitamina C) y sales minerales (como sodio, potasio, fósforo y calcio), sino también varios flavonoides, en particular la rutina , un poderoso antioxidante que actúa como vaso protector, y por tanto es capaz de fortalecer la pared capilar.

Tradicionalmente, también se sabe que la alcachofa tiene una acción desintoxicante en el cuerpo , en particular en el hígado; por esta razón, tomar de 3 a 5 tazas de té de alcachofa al día puede ser una forma de eliminar las toxinas acumuladas. No solo eso. La ingesta habitual de infusiones de alcachofa también puede ayudarte a contrarrestar la retención de agua y, por tanto, la aparición de celulitis.

Cómo preparar té de alcachofa

Para preparar la infusión de alcachofa, basta con dejar en infusión las hojas secas de la alcachofa (10 o 15 gramos por cada litro de agua) en agua hirviendo. Después de al menos 5 minutos de infusión, el té de hierbas está listo para beber. Alternativamente, puedes intentar preguntarle al herbolario si tiene alguna preparación específica.

El sabor del te de alcachofas puede parecer algo amargo para algunas personas, por lo que puedes suavizarlo o endulzarlo con una cucharada de miel o también, echando un poco de stevia.

Y para aumentar los beneficios de la infusión de alcachofa puedes añadir semillas de hinojo o un poco de jengibre fresco , para dejar en infusión junto con las hojas de alcachofa: en el primer caso potenciarás el efecto digestivo, mientras que el jengibre también jugará una acción antioxidante.

>Contraindicaciones

También hay que estar muy atento a las contraindicaciones. En personas predispuestas, una ingesta excesiva de té de hierbas de hinojo podría provocar reacciones alérgicas y, en dosis elevadas, incluso trastornos digestivos , como acidez de estómago y diarrea . Entonces no se recomienda tomarlo durante el embarazo y durante el período de lactancia. Por otro lado puede ser bueno además consultar al médico.