El sérum español que creó largas colas vuelve renovado y con el descuento más grande del año

Sibari Republic es una firma que no hace más que dar de qué hablar. Hace poco era noticia porque colapsaba su web con motivo de su venta privada. En esta ocasión y para dar la oportunidad de optar a todos los españoles de los mejores productos antiedad hecho en España a lo mejores precios abre sus descuentos más grandes del año a todo el público. Estos descuentos sólo se podrán encontrar en la web oficial de la marca y en su tienda física de Madrid, ubicada en la prestigiosa calle Ortega y Gasset 58.

La razón de tanta locura por esta marca es su famoso sérum antiarrugas ácido hialurónico, Serum Origin, que relanzaron en verano con una fórmula más concentrada, acción antiarrugas más rápida y casi el doble de grande. Las cifras de este producto ya están superando las de su versión anterior que llegó a vender hasta una unidad al minuto. Ahora, podremos conseguir este sérum antiarrugas con un 30% de descuento, el descuento más grande que ha ofrecido la firma de esta nueva fórmula mejorada.

Como comentábamos anteriormente, lo que más gusta es la eficacia del producto, y es que este producto, reduce las arrugas, hidrata y mejora los signos de fatiga en la mitad de tiempo que su antecesor, en tan solo 14 días. Pero no son los científicos de la firma los que dan estas afirmaciones y es que todos los productos cuentan con estrictos estudios de eficacia realizados bajo supervisión dermatológica que avalan que todo lo que prometen los productos es real. “No es magia, es ciencia es nuestro slogan principal. Para nosotros es muy importante que todos los productos cumplan con lo que reivindican.” Nos explica Raúl Pérez Director Científico de la firma. Ahora es un momento inigualable para probar la nueva versión de este producto ya que podemos encontrarlo por tan solo 91€ cuando su precio habitual es de 130€.

Otro de los motivos del éxito de esta nueva versión del Serum Origin es su tamaño XXL. El nuevo formato pasa de 30ml a 50ml, casi el doble y con un pequeñísimo ajuste en el precio, ahora cada gota de producto es más económica. A los clientes siempre les ha encantado lo mucho que cunde el producto, con una gota da para todo el rostro. Ahora el nuevo Serum Origin contiene 50ml, casi el doble que su versión anterior. «Esto es algo que les ha encantado a los clientes” nos cuenta Itziar Beitia responsable de la marca. Además, ahora con su promoción de Black Friday podemos conseguir el famoso sérum español todavía más barato a 91€ cuando su precio habitual es 130€.

El cambio de su emblemático Serum Origin marca el primer paso en la gran transformación de Sibari Republic. A comienzos de 2026, la firma presentará un nuevo concepto de cuidado de la piel 360º, con líneas adaptadas a distintas necesidades cutáneas, un rediseño de imagen y fórmulas desarrolladas con los últimos avances científicos.

Pese a esta renovación, Sibari Republic se mantiene fiel a sus valores, ofreciendo productos creados con innovación científica, eficacia avalada y una fabricación 100 % española, reafirmando así su compromiso con la calidad y el desarrollo local.

Aunque la marca mantiene en secreto los detalles de esta nueva etapa, para celebrarlo, Sibari Republic ha lanzado descuentos exclusivos: un 30 % en toda la línea Origin y un 50 % en el resto de sus productos, disponibles por tiempo limitado tanto en sus tiendas como en su web.

Además del icónico Serum Origin, los clientes podrán descubrir el Serum Collagen, que reafirma y mejora la elasticidad del rostro en tan solo cuatro semanas, ahora por 60€ (precio habitual: 120€), o el Contorno Reafirmante de la misma línea, que potencia la mirada y aporta luminosidad y un efecto lifting de forma inmediata, disponible por 39€ en lugar de 78€. Una oportunidad perfecta para renovar la rutina de cuidado de la piel con productos 100% hecho en España.