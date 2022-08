Salud mental: este elemento no puede faltar en la dieta para mejorarla

Una buena salud mental no solo mejora la mente sino también todo el organismo, y un buen punto de partida es una alimentación saludable. Po ello queremos hablarte de algo que no te puede faltar. Un ingrediente más que necesario en nuestra dieta porque tiene infinidad de beneficios para nuestro organismo pero que es además capaz de reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo entre otros beneficios. Un ingrediente del que te hablamos con detalle a continuación con todo lo que le puede aportar a tu salud mental.

Ingrediente para la salud mental

Si deseas mantener sana tu salud mental, el elemento que no puede faltar es la fibra. Llevar una dieta alta en fibra tiene innumerables beneficios para la salud digestiva y del corazón, además de ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

Puedes obtener fácilmente la fibra que necesita de alimentos cotidianos como cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Además de los numerosos beneficios para la salud física que vienen con una dieta alta en fibra, también existen numerosos beneficios para la salud mental. No comer suficiente fibra puede conducir a un deterioro cognitivo e incluso podría afectar el estado de ánimo. Según algunos estudios, un alto consumo de fibra dietética se correlaciona con un menor riesgo de ansiedad.

Beneficios dieta alta en fibra en la salud mental

Conozcamos bien a continuación, algunos de los beneficios que tiene consumir una dieta alta en fibra para tu salud mental.

Reduce el estrés

Lo que comes puede tener un impacto en tus niveles de estrés . Según una investigación publicada en The Journal of Physiology , comer alimentos ricos en fibra puede reducir los efectos del estrés. En los últimos años, cada vez más estudios se han centrado en la conexión entre las bacterias intestinales y los trastornos relacionados con el estrés, como la ansiedad, la depresión y el síndrome del intestino irritable.

Mejora el estado de ánimo

Comer una dieta alta en fibra puede mejorar el estado de ánimo . Según un nuevo estudio, las personas que consumen grandes cantidades de fibra están menos estresadas y tienen un estado de ánimo más positivo. Por lo tanto, los expertos recomiendan elegir frutas y nueces como refrigerio a media comida en lugar de optar por alimentos procesados.

Aumentan la serotonina

Según los expertos, el consumo de fibra puede aumentar la disponibilidad de neurotransmisores como la serotonina . Las personas con depresión y ansiedad suelen tener niveles bajos de serotonina.

Retrasan el envejecimiento cerebral

Comer fibra aparentemente puede retrasar la aparición de deterioros cognitivos . Según un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Immunology , los alimentos ricos en fibra como el brócoli, las nueces, la avena y los frijoles pueden retrasar el proceso, ya que desencadenan la producción de un ácido graso de cadena corta que tiene propiedades antiinflamatorias.