Si eres amante de las croquetas, seguro que las mejores para ti serán las que preparas en casa o las que quizás te hace tu madre o tu abuela, pero lo cierto es que en España tenemos grandes rincones dedicados a la croqueta y no sólo a aquellas que son más tradicionales, como las de pollo, jamón o cocido. Esta es la ruta perfecta para probar las croquetas más raras y ricas.

Ruta de las croquetas más raras y ricas

Generalmente las recetas tradicionales de croquetas suelen llevar ingredientes como los mencionados (jamón, pollo), así como la imprescindible salsa bechamel y aunque en España existen auténticos «templos» en los que poder comer las mejores croquetas «caseras», también podemos encontrar restaurantes y/o bares en los que degustar croquetas que escapan un poco a la tradición para ofrecer otras especialidades o variedades. Por ello, hemos elaborado una pequeña ruta de esos lugares que no puedes dejar de visitar:

Mesón del Pastor (Castellón)

C/ Costa de Jovaní, 5

Nuestra ruta parte de Castellón y en concreto en el municipio de Morella donde podemos encontrar el Mesón del Pastor que a diferencia de otros muchos restaurantes o bares, no elabora las croquetas con forma ovalada o redonda, sino triangular. En su interior, llevan una base tradicional de bechamel y carne (pollo o cerdo) a la que se le da la forma de triángulo y se le añade una oblea. Una vez hecho , se pasan por huevo, pan rallado, se fríen y ¡listo!.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mesón del Pastor (@mesondelpastor)

Solo de Croquetas (Madrid)

C/ Echegaray, 5

Nos trasladamos a Madrid para degustar las deliciosas, y también curiosas, croquetas del restaurante Solo de Croquetas, donde se han especializado no solo en croquetas veganas, sino que ofrecen también croquetas que representan a cada una de las Comunidades Autónomas, ya que están hechas de los platos más tradicionales de cada autonomía como por ejemplo las croquetas de paella de marisco o las croquetas de callos a la madrileña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Solo de Croquetas (@solodecroquetas)

Casa Gerardo (Asturias)

Carretera AS-19, km. 933438, Prendes

En Asturias vas a poder degustar las croquetas de compango, que es el acompañamiento de carne ahumada que suele utilizarse para la elaboración de la fabada asturiana. Unas croquetas de textura suave que son uno de los platos estrellas de Casa Gerardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcos Morán Casa Gerardo (@marcosmoran)

Catacroquet (Barcelona)

C/ Almogàvers, 211

Catacroquet se ha convertido en uno de esos templos dedicados a la croqueta pero en el que no solo encuentras las de «toda la vida», sino también croquetas de sabores muy variados como las de gorgonzola con «coulis» de frutos, las de chipirones con cigalas aunque también podemos saborear croquetas dulces que resultan irresistibles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Catacroquet (@catacroquet_group)

Emma Gastrobar (Cantabria)

C/ Ceballos, 14. Suances

Nos vamos también hasta Cantabria para degustar las croquetas de Emma Gastrobar, que para muchos son las mejores croquetas de jamón y aunque tal vez su relleno no es desconocido, tienen una particular forman redonda y que además cuentan con una textura ligeramente crujiente que no te deja indiferente. Seguro que repites.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurante Emma (@emmagastro)

Pepe&Cro

Por último queremos recomendaros también las croquetas de Pepe&Cro , especialistas en este manjar que precisamente para el 16 de enero, Día Internacional la Croqueta lanzarán una nueva con un sabor por el momento desconocido, pero tienen otras muchas que destacan como las croquetas de provolone con tomate, o las de salmón ahumado y eneldo.