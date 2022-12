Pulseras para adelgazar: ¿realmente funcionan?

Las pulseras para bajar de peso han estado en el mercado por un tiempo y muchos se preguntan si tienen algún uso efectivo para perder peso. La tendencia es equipararlas a los parches para dejar de fumar pero lo cierto es que no son lo mismo exactamente. ¿Cómo funcionan estas pulseras para adelgazar? Las analizamos a continuación y os desvelamos si realmente sirven para algo.

¿Sirven las pulseras para adelgazar?

No son nada difíciles de encontrar en el mercado, y las hay de diferentes formas, tamaños y colores. Esto también las hace aptas para lucirse como complemento estético, lo que facilita su uso. Tampoco faltan los adornos que profundizan en los detalles y que utilizan piedras preciosas y materiales de calidad o las que tienen diseños similares a pulseras modernas pero sin que tengan esa característica de servirnos para bajar de peso.

Son todas ellas sin embargo, pulseras magnéticas cuyo funcionamiento se basa en el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas. Lo cual, en teoría, parece ser capaz de identificar cuántos son los kilos de más para deshacerse de ellos. Sin embargo no hay absolutamente ninguna evidencia científica sobre los efectos que estos objetos prometen tener en el físico, hay que decirlo. De todas maneras, sí que hay un aspecto a considerar.

Así funcionan las pulseras para adelgazar

Además de las pulseras electromagnéticas, de hecho, existen otras que son capaces de liberar perfumes muy específicos. No es casualidad que estos sean aceites esenciales. Y estas esencias serían capaces de calmar la sensación de hambre que muchas personas sufren a media mañana o también por la noche y que les hace picar cualquier cosa, que además no suele ser «sano». De este modo, parece que la sensación a veces irresistible de querer comer algo acaba aplacándose gracias al hecho de llevar esta pulsera y acercarla a las fosas nasales para sentir mejor su olor.

Pero la verdadera forma de hacer que estas pulseras en particular funcionen es asociándolas a una dieta sana y equilibrada, que se debe recibir específicamente de un dietista o nutricionista experto. Nunca improvises , para no correr el riesgo de experimentar posibles efectos secundarios en su propia piel. De nada te servirá tu pulsera si cuando comes o cenas te pegas un constante atracón.

Solo con una dieta diseñada y elaborada especialmente para nosotros las pulseras para adelgazar -y en concreto no las electromagnéticas sino las de aceites esenciales- podrán aportar un efecto adicional capaz de aportarnos una ayuda en la consecución de nuestro objetivo.