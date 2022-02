Prevenir la retención de líquidos parece una misión imposible, sin embargo se puede hacer y además muy fácilmente. Lo único que debes hacer es aplicar unos cuantos trucos que ahora os desvelamos y que os serán muy útiles para que ya no sea un problema.

Cómo prevenir la retención de agua

Las mujeres siempre hacen todo lo posible para que sus cuerpos sean lo más hermosos posible a sus ojos. No hay nada más bonito que cuidarse y para ello evidentemente intentas eliminar esos pequeños defectos que tienes. Esto también incluye la retención de agua. Para los que no sepáis qué es os lo explicamos en breve. Tiene que ver con la acumulación de líquidos en nuestro cuerpo, en particular se depositan en las piernas y los glúteos.

Este fenómeno ciertamente no es agradable de ver, por eso todos los que conviven con él se han preguntado al menos una vez en la vida cómo actuar. Hay que decir que se tiene la creencia que es imposible combatir este problema, sin embargo, hay buenas noticias: algo se puede hacer para prevenir la retención de líquidos y tiene que ver con los trucos o pautas que a continuación, os desvelamos.

Beber mucho

Seguramente es algo que ya sabes, pero repetirlo nunca está de más: el primer truco tiene que ver con la cantidad de agua a beber diariamente: eso son dos litros. Es fundamental beber la cantidad adecuada para hidratar adecuadamente nuestra piel y prevenir o combatir la retención de líquidos. Además del agua, podemos considerar las bebidas naturales, mientras que obviamente las bebidas azucaradas no deben ser consideradas.

Actividad física

Esto probablemente no sea una buena noticia para aquellos a quienes no les gusta hacer ejercicio. Sin embargo, no hay necesidad de recurrir a los deportes extremos. La actividad física es un arma poderosa contra la retención de agua; aquellos que no tengan muchas ganas de practicarlo podrán estar tranquilos: incluso basta con caminar 30 minutos al día.

Limita la sal

El primer aliado de la retención de líquidos es la sal, por lo que entre los trucos útiles para combatirla está sin duda el consumo limitado de este producto . Asegurémonos de limitarlo cuando vayamos a preparar nuestros platos y evitemos también los snacks salados envasados.

Come los alimentos correctos

La nutrición también puede ser fundamental para combatir con éxito este problema recurrente. En este sentido, la sugerencia es comer mucha fruta y verdura, especialmente aquellas que contengan más agua. De hecho, son ricas en fibras que garantizan beneficios para nuestro organismo y nuestra piel.

Hazte un masaje

Último consejo: el masaje. Podemos activar mejor la circulación sanguínea masajeando nuestro cuerpo con algún aceite esencial . Todo debe hacerse con movimientos circulares, sin descuidar ninguna parte del cuerpo : por lo tanto, no debemos detenernos solo en las áreas donde se acumula la retención de agua. Basta con practicar este tipo de masaje dos veces por semana.