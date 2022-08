Mantener la casa ordenada también significa ordenar la mente y el espíritu. ¿Por qué sientes ese estrés y pánico cuando te ves en la necesidad de reorganizar todo de una vez cuando regresas de tus vacaciones? Por eso es importante prepararse con tiempo y por ello, os explicamos cuáles son las cosas a ordenar en tu casa de cara a la rutina habitual que se reanudará en septiembre.

Cosas a ordenar para septiembre

No lo parece pero el tiempo vuela y pasar de vacaciones a septiembre es un momento. Por eso es bueno aprovechar el tiempo previo a la que llegue este mes para avanzarnos de cara a lo que nos espera. Y para prepararse mejor, además de ser aconsejable limpiar la casa antes de las vacaciones, sin duda es necesario poner algunas cosas en orden . De esta manera también puedes aprovechar para deshacerte de todo lo que ya no usas o para reciclar lo que puedes usar de otra forma. Veamos juntos cuáles son las cosas para reorganizar o cómo desmantelarlas.

Entre las primeras cosas que debes ordenar y seleccionar definitivamente están la ropa y los zapatos de verano . Puede que no te sirva de nada ya que la temporada de verano aún está en marcha, pero ¿cuántas cosas tienes que no te pones? ¿O cuántos zapatos y sandalias que no usas todavía tienes guardados? Y esto se puede aplicar también a los bikinis. En resumen, deshazte de lo que sabes que no volverás a usar. ¡Ya verás cuánto espacio ganarás!.

Otras cosas que hay que ordenar (esto obviamente se aplica a los que tienen niños en casa) son los juguetes. Si estás inundado de juguetes y algunos de ellos no están completos o están dañados, ¿por qué no hacer una selección para ver cuáles puedes conservar y cuáles puedes tirar o donar? Hay muchos niños que necesitan jugar pero que no pueden hacerlo y si tus hijos no aprecian los juegos que tienen entonces también podemos ayudar a aquellos que realmente los necesitan.

Libros, revistas, documentos, etc.,. Todas estas cosas están dispersas a lo largo del año, con el riesgo de encontrarse en septiembre sin saber qué camino tomar. Quizás también tengas montones de facturas, post-its y basura que ya no necesites. Entonces, ¿por qué no empacar una gran bolsa de basura y tirarlo todo? Y si también en este caso tienes libros y revistas que no volverás a leer y que no necesitas, siempre puedes donarlos a la biblioteca.

Entre los diversos elementos a ordenar, no puede faltar el material escolar de tus hijos . Deshazte de lo que no vas a necesitar para el próximo año y sigue con la lista de cosas por comprar. Entre libros, cuadernos, agenda, etc. la lista es muy larga, ¡así que evita hacer cola en septiembre y piénsalo ya! Al igual que con la ropa, puede ser útil revisar toallas y sábanas , para entender cuáles conservar y cuáles no. Finalmente, puede ser útil verificar la fecha de vencimiento de cada producto de belleza o medicamento individual . El tiempo pasa sin que nos demos cuenta y es por eso que lo más probable es que tengas muchos productos caducados en casa.

Estos son solo algunos de los artículos que puedes reciclar o tirar antes de septiembre. Con esta preparación de tu hogar seguro que para cuando llegue septiembre todo estará ordenado y no te sentirás tan agobiado.