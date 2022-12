Sabemos que caminar adelgaza y no sólo eso, sino que son varios los estudios que han demostrado de qué modo darse un paseo a diario contribuye a que podamos estar sanos, pero ¿cuánto tiempo debo estar caminando para poder decir que estoy realmente adelgazando? La clave está en dar un mínimo de pasos que hoy en día puedes contabilizar de forma fácil usando una pulsera como las famosas «fitbit» o un «smart watch». Entonces sólo te quedará saber los pasos exactos que debes dar para perder como mínimo un kilo a la semana.

Los pasos que debes dar para perder un kilo a la semana

En un reciente estudio publicado en The Journal of Nutrition, se explicaba como se llevó a cabo una investigación con personas obesas que limitaron su ingesta de calorías entre las 500 y 800 por día. A partir de aquí se dividió a las personas en dos grupos: uno que caminó 3 horas a la semana a una, mientras que el otro no camino nada. En ambos casos se produjo pérdida de peso, pero el grupo que caminó a diario perdió 1,8 kilos más que aquellos que no caminaron.

Y es que caminar tiene muchos beneficios para la salud, pero también adelgaza y además cumple con los 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado que la OMS suele recomendar.

El número exacto de pasos según un nutricionista

Eso significa una media de 30 minutos al día más o menos, pero ¿cuántos pasos exactamente? ¿Y cuántos para notar que realmente he adelgazado? A través de su cuenta de Instagram, el nutricionista Joel Torres ha hecho el cálculo asegurando que 10.000 pasos es la cifra mágica que deberíamos alcanzar todos los días. Según este joven que cuenta con casi 250.000 seguidores, si damos 10.000 pasos al día podemos llegar a perder un kilo al mes (12 kilos al año).

La razón para esa pérdida de peso, según Torres, es que si das 10.000 pasos estás quemando diariamente más de 350 calorías extra, que se traducen en 2.000 calorías a la semana y más de 9.000 calorías al mes, es decir, el que puedas perder un kilo.

Por otro lado, el nutricionista asegura también en otro post que tres son las razones clave para andar cada día al menos 30 minutos, ya que no sólo darás esos 1.000 pasos sino que además puedes prevenir distintas patologías y aumentarás tu productividad y el rendimiento cognitivo.