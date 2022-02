No cabe duda de que no hay nada más práctico y cómodo que llevar el pelo recogido cuando tienes el cabello largo. En verano, de hecho es la única solución para no pasar calor, pero entre los distintos recogidos o peinados que te puedes hacer existe uno que es mejor que dejes de hacerlo de inmediato. Conoce el peinado que te está destrozando el pelo.

El peinado que te destroza el pelo

Si tienes el pelo largo, seguro que en alguna ocasión te habrás recogido el cabello de forma rápida sin pensarlo o sin ser consciente que si llevas ese peinado que has hecho casi de forma automática, es posible que comiences a notar con el tiempo, dolor de cabeza y también que el cabello se vuelve cada vez más quebradizo.

Pero ¿De qué peinado os estamos hablando? Pues de uno que es recurrente cuando queremos recogernos el pelo largo de forma fácil. Ese peinado que consiste en cogerse el pelo como si fueras a hacerte una coleta, para luego enrollar el cabello entre un dedo o mejor dicho, usar este como si fuera una pinza con el que dar varias vueltas al cabello, hasta crear un pequeño moño que envolvemos además con el cabello que nos quede suelto. Luego cogemos una goma y la pasamos para fijar el moño que generalmente suele quedar bastante cogido hasta que van pasando las horas y poco a poco se van soltando.

Un peinado al que se suele recurrir sobre todo en verano, pero también cuando queremos entrenar sin que el pelo nos moleste, o incluso muchas mujeres se lo hacen para ir a dormir siendo esta la peor idea de todas. Un peinado que en definitiva, te está destrozando el pelo.

Los efectos sobre tu cabello del recogido enrollado

En definitiva, el peinado descrito es fácil de hacer pero puede tener a la larga, consecuencias terribles para tu cabello las cuáles ya os hemos avanzado anteriormente.

De este modo, tenéis que tener claro primero de todo que el hecho de hacerse una coleta con la mano y luego enrollar el pelo para con ello hacer un pequeño moño hace que el pelo se quiebre y se estire de una forma para nada natural. Además, aunque notes que poco a poco el moño se va soltando, no deja de ser un recogido y como cualquier otro, llevarlo todo el día puede provocar molestos dolores de cabeza, que se irradian por todo el cuero cabelludo de forma que parece que el propio pelo duele.

La causa está en el hecho de enrollar y tensar el caballo ya que en realidad lo que estás haciendo es crear una mayor sensibilidad en los nervios del cuero cabelludo, provocando migrañas fáciles, especialmente si estás genéticamente predispuesta.

Peligro de alopecia

También parece que llevar el pelo siempre recogido con el método descrito provoca daños irreversibles con el paso del tiempo (obviamente a quienes tienen una predisposición natural) como la alopecia.

Esto se debe principalmente no solo a las raíces excesivamente arrancadas, sino también a los productos utilizados para obtener un resultado perfecto, dado que a veces con el fin de que nos aguante más tiempo, no dudamos en usar laca. Además, también conduce a la rotura y debilitamiento del tallo del cabello , rompiendo los largos.

Consecuencias durante la noche

Si llevar este peinado durante el día durante mucho tiempo puede causar molestias a nivel de migrañas y debilitamiento del cabello, ¿Qué significa, sin embargo, hacérselo para ir a dormir?

El riesgo es que se rompa el cabello , igual que durante el día pero, además, tiende a asfixiar el cuero cabelludo , obligado a no “respirar” bien.

¿Qué podemos hacer?

Si deseas que el pelo no te moleste siempre tienes la solución de recurrir a diademas o cintas que te permitan quitarte el pelo de la cara o también la opción de una coleta baja o de una trenza suave que además es mejor que cierres o asegures con una cinta de raso.

Por último, se debe evitar el uso de productos como gel y laca fijadora.