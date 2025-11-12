El espíritu navideño regresa a Starbucks® con el nuevo Red Velvet Cake Latte y su esperado merchandising de temporada

El espíritu navideño vuelve para iluminar las tiendas Starbucks®. Luces, reencuentros, momentos junto a la mejor compañía y el aroma inconfundible del café se mezclan en una propuesta pensada para disfrutar de esta época del año en cada sorbo. Por ello, hasta el 7 de enero, la compañía invita a disfrutar de la magia de la Navidad junto a nuevas propuestas como el Red Velvet Cake Latte, la nueva familia repostera Triangles y una propuesta exclusiva para disfrutar en su flagship Starbucks® Bernabéu.

Nuevas bebidas con sabor a Navidad

El invierno se tiñe de rojo con la llegada del Red Velvet Cake Latte: la bebida protagonista de esta Navidad. Una exquisita combinación del inconfundible Signature Espresso con ese toque especial Red Velvet y leche vaporizada, coronada con nata montada y topping de Red Velvet. Sin duda, un sabor suave y cremoso que conquista tanto por la vista como por el gusto.

De su mano, llega también una novedad muy especial, la nueva familia Triangle: una propuesta repostera para acompañar cada bebida de temporada. Elaborados con masa de hojaldre en forma de pirámide y rellenos de crema de pistacho o chocolate, los Triangles son el capricho perfecto para acompañar cualquier bebida.

Y para los más nostálgicos, Starbucks recupera algunos de los sabores de las Navidades pasadas: las clásicas bebidas Toffee Nut Latte, Gingerbread Latte y Fudge Brownie Hot Chocolate y el Muffin Red Velvet junto al Cake Pop Polar Bear, que regresan para deleitar hasta a los paladares más exigentes.

La magia continúa en Starbucks ® Bernabéu

En pleno corazón de Madrid, la icónica flagship Starbucks® Bernabéu que abrió sus puertas el pasado mes de agosto, se viste de Navidad con una propuesta exclusiva para disfrutar únicamente en este magnífico espacio.

Con unas vistas espléndidas al terreno de juego, lo visitantes podrán degustar el nuevo Gianduja Hot Chocolate: una auténtica joya para los amantes del chocolate con base de cacao intenso y avellana en una textura única.

Además, para los que disfrutan de acompañar su bebida con un toque extra de dulce, llega el Roscón de Novo Mundo, reinterpretación del clásico roscón de Reyes en versión individual elaborado con masa madre natural, notas de naranja y agua de azahar, y el Christmas Brownie, el clásico postre ahora con forma de muñeco de jengibre.

Merchandising navideño: tazas y vasos cargados de brillo

Y como no podía faltar, de la mano de las nuevas propuestas llega la nueva colección de merchandising de temporada, el complemento perfecto para acompañar cada momento navideño. Tazas y vasos reutilizables con diseños inspirados en los colores y brillos de la Navidad, ideales tanto para disfrutar del café en casa o de camino al trabajo, como para regalar a quienes disfrutan de esta época del año.

Toda la información en Starbucks.es