Le dije a ChatGPT que decorara la entrada de mi casa y no puedo estar más encantada

La inteligencia artificial tiene infinitas posibilidades y cada día, somos más conscientes de ello. Puede que ahora que empieza un nuevo curso escolar muchos teman que por ejemplo, los estudiantes se dediquen a hacer sus trabajos con la ayuda de la IA, o sea tema de debate (y bastante serio) que mucha gente utilice a ChatGPT como consejero sentimental o incluso, como si fuera un psicólogo. Pero en el lado bueno del uso de la inteligencia artificial, encontramos que también nos puede servir con algo que suele darnos bastantes quebraderos de cabeza: la decoración de la casa o de hecho, encontrar ideas que nos gusten para ello. En concreto, cómo decorar la entrada de casa. ChatGPT nos puede servir para ello y el resultado te sorprenderá.

De hecho lo podemos ver en redes sociales. Muchas cuentas dedicadas a decoración apuestan por mostrar los resultados que ofrece la IA para decorar todo tipo de espacios. Desde un baño a una cocina, pasando por el salón o el dormitorio. Y todo ello siempre, a partir de los parámetros que le demos ya sea que queramos que todo tenga un aire escandinavo, minimalista. La IA es capaz de generar imágenes, y ChatGPT las hace cada vez más realistas. Como prueba las ideas para la entrada que ha ofrecido a la cuenta de TikTok de Mireia López y la verdad es que todo lo que propone es realmente ideal y dan ganas, de hacer las mismas preguntas y que nos muestre como puede cambiar nuestra entrada de casa a partir de una foto de la misma.

Cómo decorar la entrada de casa con la ayuda de ChatGPT

Todos podemos hacer lo mismo que ha hecho la tiktoker Mireia López a través de su cuenta @mireialv27. La joven mostró una foto de la entrada de su casa, sin decorar y solicitó a ChatGPT que se la decorara con unos resultados que son muy acertados, si tenemos en cuenta que este espacio de la casa suele ser bastante pequeño y la verdad, muchos acabamos pensando que apenas tiene juego o que poco se puede hacer.

Pero ChatGPT nos convence y de hecho, a la propia López le ha sorprendido tanto lo que le muestra con las imágenes que ha generado, que al final del carrete de fotos que comparte en TikTok, comenta de forma graciosa que «ahora sólo necesito el dinero». Eso sí, también deja claro que para poder acertar a la hora de decorar con la ayuda de la inteligencia artificial, es importante que dejemos muy clara cuál es la idea que tenemos en mente o qué estilo decorativo nos gusta.

Y es que si dejamos que ChatGPT haga de las suyas, es capaz de generarnos imágenes que aunque bonitas y muy bien decoradas puede que sean demasiado recargadas para una entrada de casa. De hecho el primer resultado que muestra la cuenta de @mireialv27 es algo que puede gustar a cualquiera, pero la tiktoker explica que «cambiaría varias cositas» porque sí que es cierto que elige un mueble que no hace nada debajo de una escalera, una lámpara quizás demasiado recargada y una alfombra que no tiene sentido que esté dónde aparece.

Sin embargo, cuando se afina esa búsqueda y cuando le indicamos a ChatGPT cuáles son los muebles que nos gustan, entonces sí que es capaz de estar mucho más acertados. Queda claro que para cualquier cosa que le pidamos, la IA necesita instrucciones muy claras y concisas. Es decir, que el prompt indicado sea justo como lo que le marca la Tiktoker, la cuál comienza a ver resultados y posibilidades, en cuanto le sube a la IA una foto de inspiración y esta le devuelve una imagen de como podría quedar justo en su entrada.

A partir de ahí, ya podemos señalar varios cambios puntuales, ella por ejemplo señala que añada luces LED en las molduras o que se vea todavía más acogedora y entonces, sí que sí, el resultado es el de una entrada que es espectacular, como vais a ver en el vídeo de su cuenta. El toque de las luces LED, que ahora son tendencia, le añade una calidez especial a todo el conjunto, pero además, el mueble en madera, sencillo, con el espejo redondo, las plantas y la lámpara, crean un espacio con mucha personalidad y eso que es sólo una entrada.

Si volvemos a ver la primera foto, en la que no había nada, y la última, en la que descubrimos cómo ChatGPT ha sido capaz de decorar la entrada de la casa, es cuando nos queda clarísimo todas las posibilidades que tiene. Seguro que al verlo, querrás coger el móvil corriendo para hacer una foto a tu entrada de casa, o a ese espacio que quieres decorar, y que la IA te ayude de la misma manera. Recuerda eso sí, que cuantos más detalles le des de lo que quieres, mejores serán los resultados.