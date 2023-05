La palabra dieta te puede hacer caer en un error y llevarte a considerar la dieta Kousmine como otras dietas como la Dukan, y por tanto como una de las tantas maneras de adelgazar, cuando en cambio es algo más complejo, por lo que quizás sería mejor hablar del método Kousmine. Descubramos más sobre ella, y también, para qué sirve exactamente y cómo funciona.

Dieta Kousmine: Qué es y cómo funciona

A diferencia de lo que consideramos como dieta de adelgazamiento, Kousmine, es una dieta que no tiene como objetivo perder los kilos de más, sino que es eficaz para mejorar las respuestas del sistema inmunitario y, por tanto, es capaz de prevenir y combatir enfermedades autoinmunes , como la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. enfermedad, artritis reumatoide y otras, o enfermedades relacionadas con desequilibrios hormonales que puede afectar el cuerpo.

Sin embargo, la dieta Kousmine, al proponer una dieta sana y equilibrada, puede ser útil para cualquier persona y no solo para aquellos que están enfermos, porque ayuda a mantenerse en forma , saludable y prevenir enfermedades.

Esta dieta fue concebida por la doctora suiza Catherine Kousmine (1904-1992), quien dedicó su vida al cuidado de los enfermos y al estudio de la relación entre enfermedad y nutrición, y se basa en el concepto de que una enfermedad no es un evento desconectado del estilo de vida de una persona y de lo que come, sino que de hecho están íntimamente relacionados. Esto significa que la dieta Kousmine pretende profundizar en los síntomas de una enfermedad , sin eliminar las terapias tradicionales basadas, por ejemplo, en fármacos (en la medida en que disminuyan la necesidad).

Los pilares del método Kousmine

La dieta Kousmine se basa en cuatro pilares fundamentales: nutrición equilibrada, control de la acidosis tisular , higiene intestinal y suplementación. A estos cuatro se suman la práctica de actividad física , un estilo de vida hostil al estrés y la prohibición de fumar.

Desde el punto de vista alimentario, este método prevé en primer lugar mantener un equilibrio entre las comidas y dentro de ellas, por lo que el desayuno debe ser abundante, el almuerzo moderado y la cena ligera y dentro de cada comida hay que comer verduras, mejor crudas, hidratos de carbono, como cereales o patatas, proteínas y bajas en grasas.

Pero, de hecho, ¿qué se puede comer en la dieta Kousmine y qué es mejor evitar o, en cualquier caso, consumir de manera moderada?

En primer lugar, las grasas de origen animal y las grasas vegetales de palma y coco deben reducirse al máximo, mientras que los aceites prensados ​​en caliente, como las margarinas, deben eliminarse por completo. Estos alimentos hay que sustituirlos por aceite de oliva virgen extra . Evita también el azúcar blanco refinado y reemplázalo por azúcar integral o mejor aún por miel , que se deben consumir con moderación porque aumentan la insulina y provocan la fermentación en el intestino. También se deben evitar los productos light, porque contienen edulcorantes.

Entonces, la dieta Kousmine planea eliminar totalmente de la dieta todos los dulces producidos industrialmente, como dulces o helados, incluso si se permite el chocolate negro puro , y reducir el alcohol, limitándose a una sola copa de vino tinto por día y no consumir licores o vino blanco. En cambio, hay que beber mucha agua (natural) , al menos un litro y medio al día, mejor fuera de las comidas, y suprime las bebidas carbonatadas, porque son demasiado azucaradas.

Además, todos los días debes consumir al menos una cucharada de cereales integrales crudos , que al momento deben estar muy finos, como el arroz, la cebada, la avena o el trigo sarraceno. Se pueden añadir a sopas, batidos de verduras, yogures o zumos de frutas (sin azúcar).

En cuanto a la leche, evita la UHT y bebe baja en grasa, preferiblemente orgánica; en cualquier caso, no hay que exagerar, al igual que con el queso y la carne, a los que se debe preferir las legumbres como fuente de proteínas y sustituir el pescado (que debe consumirse al menos dos veces por semana). La carne no se debe eliminar, porque la dieta Kousmine no es una dieta vegetariana, pero es mejor que no sea roja, a menos que sea un caballo, y por lo tanto sea blanca (aunque hay que fijarse en dónde está). proviene).

Se debe prestar especial atención al utilizar harina: las harinas «muertas», es decir, las harinas refinadas, como la clásica 00 blanca, producen viscosidad en la sangre con las consiguientes ralentizaciones y alteraciones de la circulación; por eso es bueno comer harinas integrales no demasiado refinadas, que además son ricas en zinc y manganeso , elementos importantes para el equilibrio del sistema nervioso. Así que incluso el pan debe ser integral y con levadura natural, pero es mejor no consumir demasiado, especialmente si se piensa comer pasta en la misma comida, que en cualquier caso no debe estar presente en la mesa más de dos o tres veces. una semana. Prefiere los cereales hervidos , como el mijo o el trigo.

Los alimentos enlatados como los alimentos precocinados deben limitarse en la medida de lo posible: es mejor consumir alimentos frescos, mejor crudos si es posible , por ejemplo con verduras, y si esto no es factible, los métodos de cocción a preferir son principalmente al vapor, pero también pueden ser buenos los con salsa, guisados ​​o al horno en papel aluminio. Debe evitarse la comida frita. Debemos preferir los alimentos crudos porque aportan nutrientes con mayor facilidad, sacian antes, frenan la formación de caries y reducen los gases en el intestino.

Finalmente, el café después de las comidas está permitido, aunque no se debe exceder.

Un menú típico en la dieta Kousmine

En la dieta Kousmine la ingesta de alimentos debe ser equilibrada , por lo que en cada comida se deben consumir tanto proteínas como hidratos de carbono, teniendo en cuenta que las proteínas animales no se deben ingerir más de una vez al día y por tanto se deben sustituir por legumbres y cereales.

La delimitación de un hipotético menú típico comienza con el desayuno , que debe ser la comida más sustanciosa del día. La dieta Kousmine recomienda tomar todas las mañanas la crema Budwig (por el nombre del médico alemán que la creó), porque es rica en vitaminas , azúcares simples y carbohidratos. Para prepararla necesitas una cucharada y media de semillas de lino , una cucharada de un grano integral de tu elección (avena, trigo sarraceno, cebada, arroz), el jugo de medio limón , 100 gramos de plátano , 100 gramos de una de temporada fruta , un puñado de semillas oleaginosas sin tostar(nueces, almendras, avellanas, pipas de girasol) y 125 gramos de yogur natural . Metes todo en la batidora y la crema está lista para comer. Se puede acompañar de un té, siempre que no sea negro porque es cancerígeno.

El almuerzo debe ser más ligero. Puedes empezar con un aperitivo de verduras crudas ; tomarlas antes que el resto de la comida facilitará su digestión y lo mismo ocurre con la fruta, por lo que no se debe consumir al final. Como primer plato se recomiendan cereales integrales ecológicos cocidos en sopa o hervidos y aliñados con aceite crudo, para acompañar verduras al vapor, que también pueden servir como guarnición del segundo plato, que debe aportar proteínas. Este último debe tomarse bien con legumbres (lentejas, garbanzos, alubias) bien con carne o pescado (preferiblemente).

La cena debe ser incluso más ligera que el almuerzo y consistir en verduras crudas y caldo o sopa de cereales . En verano, puedes sustituir la sopa por fruta fresca con un yogur o unas oleaginosas. Es importante cenar al menos tres horas antes de irse a dormir para evitar pesadillas, mal aliento y otros problemas.

Si lo deseas, por la tarde puedes tomar un tentempié con una fruta de temporada o con yogur.