Ahora que ya se han acabado las vacaciones de verano y de nuevo tenemos que volver a la rutina, es posible que además quieras perder esos kilos de más cogidos a base de tapas, cervezas y helados de los que has disfrutado las últimas semanas. Una buena dieta y ejercicio serán la clave para conseguirlo pero además, existe un alimento que si se elimina de la dieta podrás bajar un kilo a la semana . ¿Cuál es?.

Elimina este alimento encubierto de tu dieta y perderás un kilo a la semana

Cuando se trata de perder esos pocos kilos de más que se suelen coger en verano, comenzamos a buscar una dieta adecuada y como no, nos apuntamos al gimnasio o nos hacemos un plan de ejercicios para poder realizarlos en casa al volver del trabajo. Algo que está muy bien y que es de hecho la clave para bajar de peso pero muchas veces no lo pensamos y no nos damos cuenta de que tal vez estamos tomando algunos alimentos, de manera incluso constante o diaria, que si los erradicáramos por completo nos serviría para adelgazar más rápidamente.

Uno de esos alimentos es una especie de «diablo con piel de cordero», un ingrediente que de hecho seguro está presente en la dieta de todos pero que tal vez deberíamos plantearnos eliminarlo.

El azúcar, el alimento a evitar para perder un kilo a la semana

El alimento en cuestión no es otro que el azúcar, al que muchas personas ya temen no solo preocupados por el peso. Si tienes diabetes por ejemplo, debes tener mucho cuidado con el azúcar y los alimentos que la contienen pero en el caso de que estés sano y solo quieras perder peso, decirle «no» al dulce te va a permitir perder hasta cinco kilos al mes.

Entonces ¿qué alimentos con azúcar exactamente debería eliminar de mi dieta? Pues si estás decidido/a a perder peso deberías evitar tomar bebidas azucaradas, así como bollería industrial y todo lo que sean alimentos enlatados, los zumos envasados, y algunos productos lácteos que están llenos de edulcorantes, es decir, azúcar.

En su contraparte, alimentos como las frutas, los dátiles o los higos y otros muchos ya llevan azúcar de manera natural en su composición, de modo que ¿no es mejor elegir este tipo de alimentos con azúcar a los antes mencionados?. Evidentemente no será lo mismo desayunar un croissant de chocolate que una manzana o un plátano, pero si lo piensas y haces el esfuerzo, seguro que te darás cuenta que es por tu bien.

¿Cuánto azúcar se puede tomar?

Además, no tenemos porque eliminar el azúcar radicalmente. Solo quitar de la dieta esos alimentos mencionados que por otro lado tiene otros muchos ingredientes que los hacen bastante poco recomendados, y con ello todavía podrás darte algún que otro capricho dulce ya sea una onza de chocolate, unas galletas que elabores de manera casera o incluso un zumo natural con un poco de azúcar.

Porque aunque el azúcar es malo tampoco se necesita erradicarla del todo. De hecho, la OMS recomienda que el consumo de azúcar diario que hagamos no supere el 10% de la ingesta total de calorías. Es decir que si por ejemplo estamos siguiendo una dieta de unas 2,000 calorías, podemos tomar 50 gramos; es decir, unas 12 cucharaditas.