La obesidad , especialmente en los EE. UU., es una enfermedad grave que se está propagando cada vez más. Cualquiera que haya perdido peso sabe lo difícil que puede ser abordar este camino. Esto se debe a que requiere un esfuerzo significativo, constante y a largo plazo. Las personas que fracasan en este camino probablemente pierdan de vista el objetivo y se olviden de la estrategia número 1 para perder peso: comer menos calorías de las que el cuerpo necesita dado que por lo visto, esto está relacionado con el mejor hábito para adelgazar según la ciencia.

El mejor hábito para adelgazar

Será la mejor estrategia pero también es la parte más difícil de hacer. Por tanto, es importante realizar un seguimiento de lo que ingiere durante el día. Básicamente, realizar un seguimiento de tu consumo de alimentos y bebidas es muy importante. La respuesta correcta, por tanto, a la pregunta de cuál es el hábito y la mejor forma de adelgazar, es llevar un diario de alimentación.

Los estudios clínicos han demostrado que el uso de diarios de alimentos para rastrear lo que ingieres realmente mejora los resultados de la pérdida de peso. De hecho, al llevar un diario, es evidente de que te vuelves más consciente de lo que comes y bebes al ayudar a regular la conducta alimentaria. El problema es que no es para todos. De hecho, a algunas personas les resulta muy difícil hacer esto durante más de un par de días. Llevar un diario de alimentos es un compromiso y además requiere del esfuerzo no solo de anotar todo lo que se come (incluso entre horas) sino además, tener en mente los diversos menús que podemos comer, anotarlos también en nuestro diario y escribir después si hemos cumplido o no al comerlo.

Sin embargo, y por fortuna, esta práctica se ha vuelto más fácil gracias a los smartphones. De hecho, existen muchas aplicaciones para realizar un seguimiento de los alimentos que consume. Y no solo eso, las aplicaciones, además de marcar el alimento, también informan sobre los valores nutricionales de los productos. Con esto en mente, cabe señalar además que un estudio de 6 meses publicado en la revista Obesity mostró que el seguimiento diario de la ingesta de alimentos y bebidas y la creación de un plan de alimentación ayuda a las personas a perder peso. De hecho, los participantes perdieron del 5% al ​​10% de su peso corporal. ¡Un resultado muy prometedor!