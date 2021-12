Esta Navidad es diferente a la del año pasado. No podemos ocultar el hecho de que ha habido algunos avances. Gran parte del país está vacunado, pero no podemos olvidarnos de la situación actual que parece ir empeorando por momentos, hasta el punto de que muchos dudas de si finalmente podrán vivir las Navidades como habían pensado. Veamos ahora algunos consejos para pasar la Navidad de forma segura frente a la sexta ola y Omnicrón.

Cómo pasar la Navidad de forma segura: los consejos anticontagio ante la sexta ola y Omnicrón

Por el momento, dado que el Presidente del Gobierno no se reunirá con las Comunidades Autónomas hasta el 22 de diciembre, no existen restricciones con respecto a la celebraciones de la Navidad, pero no podemos negar que los contagios por Covid siguen en aumento. Las últimas cifras son de 500 positivos o contagios por cada 100.000 habitantes al día. Una cifra que si sigue aumentando podría alcanzar el triple de contagios en Navidad con respecto al año pasado en la misma época (cuando sí habían restricciones). De hecho, la variante Omicron está resultando más contagiosa que las anteriores, aunque no más agresiva. Por tanto, depende de nosotros entender cómo celebrar la Navidad de forma segura y evitar brotes en la familia.

Por ello, y aunque en principio vayamos a poder juntarnos con nuestros seres queridos y celebrar una Navidad bastante «normal», no está de más que tomemos algunas medidas de precaución para que nuestras celebraciones sean seguras:

Evita las mesas largas y elige también reducir el número de invitados

y elige también Evita los abrazos y los besos , especialmente con las personas más frágiles

, especialmente con las personas más frágiles Trata de mantener a los niños, que aún no están vacunados, a distancia de sus abuelos.

que aún no están vacunados, Mantened la distancia tanto como sea posible

Use una mascarilla antes y después de la cena o el almuerzo de Navidad.

o el almuerzo de Navidad. Procurad una buena ventilación en casa y no cargar el ambiente.

Podemos abrir ventanas que den a la estancia en la que estamos reunidos o también elegir purificadores de aire con filtros Hepa.

El almuerzo de Navidad con la familia sigue siendo una ocasión peligrosa de contagio, pero no debemos ser pesimistas. Las vacaciones de este año también se pueden pasar con los seres queridos, pero todo debe hacerse en nombre del sentido común , sobre todo si hay gente frágil entre los comensales .

La importancia de la tercera dosis

Ante la variante Omicron y una Navidad con menos restricciones, es importante recordar que la primera forma de prevención es la vacuna . Y en particular, la tercera dosis a realizar cinco meses después de la segunda. Una recomendación especialmente válida para y para personas mayores o frágiles.