Decorar tus uñas para Halloween es una buena forma de ponerte de humor para la fiesta. Ya sea que hayas decidido ir a una fiesta con amigos o simplemente pasar el rato o quedarte en casa para un maratón de películas de terror, la manicura perfecta para la fiesta del 31 de octubre tiene que ser aterradora y macabra. Veamos ahora algunas ideas y consejos para que sepas cómo decorar tus uñas para Halloween.

Cómo decorar uñas para Halloween: Ideas y consejos

Evidentemente una de las claves para lucir unas bonitas uñas de Halloween es que estas deben tener todas las características y símbolos de esta celebración de terror. Obviamente cada uno tiene que elegir en función de su estilo y también en función de cómo pensó en pasar esta noche mágica.

Si ya tienes un disfraz de Halloween , la manicura deberá tener un tema. De lo contrario, también puede vestirte de negro o completamente rojo y morado, creando una manicura particular y emocionante. O puede vestirte normalmente y optar por un maquillaje de Halloween que combine con el color de su esmalte de uñas o su arte de uñas favorito. En cualquier caso, los colores que mejor le van a ir a tus uñas en el caso de que no desees decorarlas demasiado y solo vas a pintarlas, serán el negro y el naranja (solos o mezclados), y como no, el mencionado morado.

En cuanto a diseños o dibujos para una manicura de Halloween, hay muchas ideas en las que inspirarte: puedes crear un «nail art» con dibujos de una telaraña o con calaveras o con lindos fantasmas. ¿Y por qué no proponer una calabaza o un sombrero de bruja? O también una linda arañita o las orejas de un gato negro.

O como ya hemos mencionado, simplemente puedes pintar tus uñas de negro, dibujar unas líneas blancas a modo de telaraña y combinar después con un maquillaje igualmente espeluznante. También puedes optar por una manicura francesa en la que el negro y el morado sean los colores principales o el negro y el naranja, pintando con este segundo color la base de las uñas y luego con negro, dibujas unos ojos y una boca como si fuera una calabaza.

Y si no tienes tiempo para hacer una decoración de uñas de Halloween precisa o no tienes la destreza para ello siempre puede usar pegatinas para aplicar rápidamente y en un tiempo corto de las que también puedes encontrar actualmente en muchas tiendas con formas dedicadas a la fiesta más macabra que se haya inventado.