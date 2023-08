Bromelina, la sustancia natural que te ayuda a decir adiós a la celulitis

La celulitis es un problema estético que afecta a muchas mujeres y que se caracteriza por la aparición de nódulos de grasa y líquido bajo la piel, dando lugar a la llamada “piel de naranja”. La celulitis se suele localizar en zonas como las caderas, los glúteos, el abdomen, los muslos y las rodillas, y puede tener diferentes causas, como la genética, el sedentarismo, la mala alimentación o los cambios hormonales, pero puede tratarse a través de cosméticos y una alimentación sana en la que no falte una buena ingesta de líquidos. Además no puede faltar tampoco la bromelina, una sustancia natural que de hecho, puede ayudarte a decir adiós a la celulitis.

Bromelina, sustancia natural que ayuda a decir adiós a la celulitis

Para combatir la celulitis, es necesario adoptar hábitos saludables, como hacer ejercicio físico, beber agua, evitar el alcohol y el tabaco, y seguir una dieta equilibrada y baja en grasas. Además, existen algunos alimentos que pueden ayudar a prevenir y reducir la celulitis, gracias a sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias y antioxidantes. Uno de ellos es la piña, una fruta tropical muy rica en agua, vitaminas y minerales, que contiene una sustancia natural muy beneficiosa: la bromelina.

¿Qué es la bromelina y qué beneficios tiene?

La bromelina es una enzima que se encuentra principalmente en el tallo de la piña, aunque también está presente en menor cantidad en la pulpa. La bromelina tiene la capacidad de digerir las proteínas de los alimentos, facilitando así la digestión y evitando la formación de gases e hinchazón abdominal. Además, la bromelina tiene otras propiedades que la hacen útil para tratar la celulitis:

Es antiinflamatoria : ayuda a reducir la inflamación de los tejidos blandos subcutáneos y de la piel, que se produce como consecuencia de la acumulación de grasa y líquido.

: ayuda a reducir la inflamación de los tejidos blandos subcutáneos y de la piel, que se produce como consecuencia de la acumulación de grasa y líquido. Es diurética: favorece la eliminación de líquidos y toxinas del organismo, evitando la retención de líquidos y el edema.

favorece la eliminación de líquidos y toxinas del organismo, evitando la retención de líquidos y el edema. Es antioxidante: protege las células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas que aceleran el envejecimiento y deterioran el colágeno y la elastina, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

protege las células del daño causado por los radicales libres, que son moléculas que aceleran el envejecimiento y deterioran el colágeno y la elastina, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel. Es anticoagulante: previene la formación de coágulos sanguíneos que pueden obstruir los vasos sanguíneos y dificultar el flujo sanguíneo y linfático.

¿Cómo consumir bromelina para combatir la celulitis?

La forma más natural y sencilla de consumir bromelina es comiendo piña fresca, preferiblemente en ayunas o entre comidas. Se recomienda comer al menos una rodaja al día, procurando incluir también parte del tallo central, que es donde se concentra más esta enzima. También se puede tomar zumo o batido de piña natural, sin añadir azúcar ni otros ingredientes.

Otra opción es tomar suplementos de bromelina en cápsulas o comprimidos, que se pueden encontrar en farmacias o herbolarios. Estos suplementos suelen contener una dosis más concentrada de bromelina extraída del tallo de la piña. Se recomienda seguir las indicaciones del fabricante o del médico sobre la cantidad y el momento adecuados para tomarlos. También está como no, y al margen de la dieta, comprar cremas o productos de aplicación en la zona a tratar que lleven entre sus ingredientes la bromelina.

No obstante, hay que tener en cuenta que la bromelina no es un producto milagroso ni sustituye a una dieta sana y equilibrada. La bromelina puede ser un complemento natural que ayude a mejorar el aspecto de la piel y a combatir la celulitis, pero no es suficiente por sí sola. Además, hay que tener precaución si se padece alguna enfermedad o alergia relacionada con esta sustancia o si se toma algún medicamento que pueda interactuar con ella. En caso de duda, lo mejor es consultar con un profesional antes de consumir bromelina.