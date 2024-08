TVE oculta a Jon Rahm y prefiere poner ‘Cachitos’ antes que parte de la pelea por el oro en golf

Televisión Española ocultó gran parte del camino de Jon Rahm en el torneo de golf en los Juegos Olímpicos, pese a que el jugador español estaba en primera posición y como gran favorito a ganar la medalla de oro. Pese a la importancia de esta competición, con un español como Rahm peleando por la victoria en golf, TVE prefirió poner la gimnasia rítmica en el canal Teledeporte (sin que hubiera participación española) y no habilitó La 2 para emitir a Rahm. En su lugar, en la segunda cadena prefirió poner primero un documental sobre Cabo Verde y después un refrito de Cachitos, el polémico programa de música en el que llegaron a banalizar el cáncer con uno de sus rótulos.

Mientras en La 1, canal principal, estaba la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic de tenis, Televisión Española no habilitó la señal de Jon Rahm en Teledeporte o La 2. En el principio de la competición de golf sí se pudo ver en TDP, pero después quitó la emisión para poner la gimnasia rítmica. La televisión pública relegó la señal del golf, con un español luchando por el oro, a su página web, a la que no todos pueden acceder.

TVE no realiza la señal de televisión de cada competición, pero sí puede elegir qué contenido poner en cada una de sus cadenas. Así, prefirió poner gimnasia rítmica en Teledeporte y no habilitó La 2 para Rahm, como sí hizo después para el partido de waterpolo femenino entre España e Italia. La competición de golf tiene una duración de 18 hoyos y de ellos, más de la mitad no se pudo ver por Televisión Española. Se vieron los primeros y los últimos, lo más decisivo, pero no todo el camino. Rahm llegó a ir con cuatro golpes de ventaja sobre el segundo y en TVE no se veía.

Pasadas las 15:30 horas, TVE volvió a conectar a través de Teledeporte, pero Rahm estaba ya por el hoyo 12. Quedaba todavía mucha competición, sí, pero aquellos que quisieran ver toda la competición entera no pudieron a pesar de que el golfista español tenía opciones de medalla de oro desde el primer momento. Cuando conectaron, el vasco estaba con dos golpes de ventaja sobre el británico Fleetwood.