Quién es Niko Sherazadishvili: origen, por qué le llaman Shera, su altura y todas sus medallas

Niko Sherazadishvili (19 de febrero de 1996, Georgia) tiene la oportunidad de ganar una medalla para España en estos Juegos Olímpicos de París. El judoca de origen georgiano afrontará en la tarde del jueves 1 de agosto el combate en la lucha por el bronce después de ganar a Aaron Wolf en la primera repesca. Tiene la oportunidad a poner el broche de oro a una carrera espectacular con una medalla en los Juegos Olímpicos. Peleará por la presea ante el uzbeco Turoboyev, que perdió en su pelea de semifinales.

Niko Sherazadishvili era una buena opción de medalla para España antes de empezar los Juegos Olímpicos y está a una victoria de colgarse el bronce al cuello en la modalidad de judo de -100 kg. El luchador de origen georgiano quiere quitarse la espina de Tokio 2020, los últimos Juegos en los que acabó en séptimo lugar.

Niko Shera, como se le conoce, es de origen georgiano y en los últimos años ha hecho historia para el judo español tras ser dos veces campeón del mundo y lograr tres bronces en el campeonato de Europa.

Niko Sherazadishvili en los Juegos Olímpicos

Esta es la segunda ocasión en la que Niko Sherazadishvili representa a España en unos Juegos Olímpicos. Nacido en Georgia, emigró a España junto a su familia en 201o con el objetivo de buscar un futuro mejor y lo encontró en el mundo del judo. Niko comenzó su carrera en este deporte a los 10 años emulando a su padre Zakaria, que fue campeón de Georgia en esta disciplina con 18 años.

En España se Niko Sherazadishvili se ha convertido en uno de los mejores judocas del mundo y en París quiere quitarse la espina de los Juegos de Tokio, a los que llegó como número 1 del mundo y finalizó en séptima posición. «Fue muy duro para mí porque lo veía tan, tan fácil, por así decirlo. La medalla era lo mínimo para mí… Empecé el día mal desde el primer combate, por los nervios y la tensión», comentó a Olympics.com en junio de 2022. «No me había pasado nunca… Soy muy exigente conmigo mismo. Esa exigencia me ha venido muy bien para muchas cosas, pero me di cuenta de que a ese nivel hay que controlarla… En ese momento, en los Juegos Olímpicos, fue demasiado».

Que edad tiene, cuánto mide y su peso

Niko Sherazadishvili afronta los Juegos Olímpicos de París 2024 con 28 años, mide 1,91 y pesa menos de 100 kg, por lo que compite en la categoría -100 kg de judo.

Cuántas medallas tiene

Niko Sherazadishvili es el deportista más laureado del judo español. Fue campeón mundial en los -90 kg en Bakú 2018, siendo el primer atleta masculino español en lograr estos honores, y emulando lo alcanzando por Isabel Fernández en 1997 y Miriam Blasco en 1991. El español repitió título en el Mundial de Budapest disputado en 2021 y en el de 2023 ganó el bronce. También cuenta con tres medallas en campeonatos de Europa.

Quién es su novia

Niko Sherazadishvili no ha hecho pública su relación y se desconocen datos sobre su pareja.