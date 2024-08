María Pérez no lo ha tenido nada fácil para lograr su primera medalla olímpica en estos Juegos de París. La española ha revelado, nada más ganar la plata bajo la Torre Eiffel, que en los meses previos a la competición tuvo que hacer frente a numerosos problemas físicos que pusieron en entredicho su participación. Se sobrepuso, entrenó más fuerte que en toda su vida y este 1 de agosto ha recogido sus frutos.

«No he vivido un buen momento personal y profesional. El diagnóstico de mi lesión llegó tarde, con lo cual empezaba más tarde. Llevaba cuatro meses de desventaja con el resto, pero aquí me lo he tomado como cuatro meses más de frescura con el resto. Luego pillé tres virus que iba arrastrando… En las últimas semanas de entrenamiento entrené a machete para llegar a aquí en un buen momento. He entrenado mejor que nunca, mejor que el año pasado, y sabía lo que podía hacer», explicó María Pérez tras lograr la tercera medalla para España en estos Juegos.

Campeona mundial y olímpica, la granadina se ha quedado al borde de un hito que nadie ha logrado en el atletismo español: oro olímpico, oro mundial y oro europeo. «No es la triple corona, pero para mí sí que es la triple corona. Lo he conseguido, es la medalla que me faltaba. Pero queda soñar porque todavía hay que esperar a ver quién es el hombre que hará el relevo. Pero contenta, pase lo que pase. Estoy contenta del grupo de marchadores, que es sobre todo un grupo de amigos, y de lo que ha dado la marcha española a este país», celebró.

Otra medalla a la vista

En este sentido, confía en el que el seleccionador español, Pepe Peiró, le elija para forma dúo con Álvaro Martín, bronce en la prueba masculina, en el maratón de relevos mixtos que cerrará la marcha en estos Juegos el próximo 7 de agosto. «Si la puedo conseguir con Álvaro y ser compartida… Hombre y mujer, tener la misma triple corona… Sería un sueño», lanzó.

En cuanto a la prueba femenina, la definió como «una carrera loca». «Siempre digo que las mujeres somos más suicidas que los hombres. Aquí no hay grupos, todas se llevan a muerte, hay codazos y hay de todo. Cuando he visto que la china ya nos sacaba 30 segundos me he dicho que no se podía ir ás. En el kilómetro ocho me la he jugado y me ha salido bien. Tenía que apostar por el oro o por la plata y he preferido asegurar con la plata. El bronce está bien, pero una plata está mucho mejor», concluyó.