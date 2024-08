El jugador de hockey ‘traidor’ más odiado por los argentinos: «Que la sigan chupando…»

Gonzalo Peillat se ha convertido en el enemigo público número uno de Argentina tras el partido de hockey masculino que enfrentó en cuartos de final los Juegos Olímpicos de París al combinado albiceleste contra Alemania. ¿El motivo? Renunciar a jugar con su país de nacimiento, con el que ganó la medalla de oro en Río 2016, para formar parte del combinado germano, siendo protagonista de la eliminación de Los Leones con un gol que no dudó en celebrar para, a la postre, dejar un comentario que ha molestado mucho entre los argentinos.

Peillat hizo el segundo gol en la eliminatoria de los cuartos de final, lo celebró haciendo el avión, algo que sentó muy mal a la selección argentina y, por lo tanto, a sus ex compañeros, y, para rematarlo, tras el encuentro, dejó unas declaraciones a los medios argentinos que terminaron de convertirle en un auténtico enemigo para sus compatriotas.»Al que le guste bien y al que no le guste, sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’», declaró ante TV Pública.

Hay que recordar que Peillat, de 31 años, decidió renunciar a la selección argentina en 2019 debido al «mal manejo que había en el hockey argentino», tal y como aseguró en una entrevista. Tras su decisión, en 2020 Alemania le ofreció representar al país mientras jugaba en el Manheimer HC.

Peillat ha defendido la camiseta de Argentina durante ocho años y marcó 176 goles en 153 partidos. Ahora, se puede decir que es persona non grata para aquellos que no hacen tanto festejaban sus acciones. Tanto es así, que ha tenido que limitar sus comentarios en las redes sociales ante la cantidad de insultos recibidos. Su esposa, la exjugadora de Las Leonas Florencia Habif, tomó la misma decisión que Gonzalo, ya que a ella también le dejaron mensajes muy duros y agresivos por lo sucedido con su marido.

Alemania superó a Argentina

Argentina se despidió de los Juegos Olímpicos tras perder contra Alemania, a pesar de pelear hasta el final e igualar el marcador en dos ocasiones. Fue un duelo muy físico y muy reñido hasta su conclusión, en el que no faltó el primer gol en unos Juegos de Gonzalo Peillat, de penalti córner, y en el que Mariano Ronconi renunció a jugar con portero los minutos finales en busca de un gol que no llegó.

Alemania se llevó la ventaja al descanso, después de asestar el primer golpe con gol de Teo Hinrichs (m.9) al rematar una bola desde la línea de fondo, pero dos minutos después Argentina se levantó para igualar de penalti córner y sumar el tercer gol de Maico Casella en París.

Los alemanes llegaron con soltura al área de Tomás Santiago, pero el portero de Córdoba atajó un gran tiro a la media vuelta de Mats Grambush, aunque a base de potencia y velocidad llegaron sus dos primeros penaltis córner y el momento de Gonzalo Peillat.

El campeón olímpico con Argentina en Río 2016 se topó con la defensa de sus excompañeros en el primero, pero se desquitó en el segundo y firmó su primer tanto en unos Juegos al equipo con el que jugó de 2011 a 2018 y al que luego renunció por discrepancias con el funcionamiento de su selección.

El portero alemán Jean-Paul Danneberg evitó el empate con un pie en un tiro de Nicolás Keenan cuando se cantaba el gol y repitió acierto tras el descanso a los posteriores de Agustín Bugallo y Agustín Mazzilli.

La sociedad Bugallo-Mazzilli funcionó a la perfección al empezar el último cuarto, para que el pase atrás del primero acabara en un golazo del segundo y abrir el partido de nuevo (2-2), hasta que un robo de Justus Weigand para encarar a puerta desde la línea de 22 lo volvió a cerrar.

Los Leones tenían tiempo todavía, pero fue la sentencia definitiva. Con un juego duro que hizo intervenir al árbitro y con Alemania con 10, Nicolás Keenan, Tomás Domene y Maico Casella rompieron a la desesperada la defensa alemana en busca de los shoot-out en los segundos finales, pero la suerte estaba del lado de Alemania, que jugará las semifinales contra India, después de la victoria asiática sobre Gran Bretaña por shoot-out (1-1/4-2).