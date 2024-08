Jordan Alejandro Díaz Fortú ha atendido a OKDIARIO después de dar a España la medalla de oro en la competición de triple salto de los Juegos Olímpicos de París. El atleta de origen cubano a duras penas puede ocultar su cansancio tras un intenso duelo con Pedro Pichardo y, a sus 23 años, avisa de que este solo es el primero de muchos éxitos que todavía deben llegar en su carrera.

PREGUNTA.- Con tu primer salto, que fue el mejor de todos, ¿pensabas que ya tenías el oro en las manos?

RESPUESTA.- Nunca empiezo con tan buena marca en mi primer salto, pero ni de broma pensaba que ya estaba hecho. Vamos, ni tirando una moneda al aire. El plan que teníamos mi entrenador y yo era hacer tres primeros saltos para asegurar la medalla y a partir de ahí ir a por una marca mejor. Lo he intentado, he hecho 17.84, luego 17.85, y no ha salido. Pero lo importante era obtener la medalla de oro y ya la tengo.

P.- Habéis ganado las medallas de triple salto tres atletas cubanos. Pedro Pichardo compite con Portugal y Andy Díaz con Italia. ¿Tú por qué te decidiste por España?

R.- Cuando venía de Cuba siempre entrenaba donde estoy viviendo ahora. Veía cómo trataban a la gente y también me gustaba el sistema. Al final no es muy diferente a Cuba el plan de vida, por decirlo así. No me refieron a las infraestructuras ni nada de eso, me refiero al tema de vivir. Me ha gustado España y el idioma también ayuda mucho y es importante.

P.- ¿Iván Pedroso también fue clave en tu decisión?

R.- Claro que sí. Es un entrenador con un palmarés increíble, primero como atleta y después como entrenador, y ahora lo ha mejorado un poco más con esta medalla de oro en París. Estoy muy contento de trabajar con él.

P.- Después de decidirte a competir para España, te pasaste tres años sin competir por la sanción correspondiente y debutaste a lo gran con oro en el Europeo de Roma.

R.- La espera ha valido la pena. Era bastante jodido ver a los demás compitiendo por la televisión sabiendo que yo podía estar ahí, pero eso ya ha pasado. Empecé con el pie derecho con España y partir de ahora a seguir obteniendo medalla en los próximos campeonatos que vendrán.

P.- Sólo cuentas 23 años, ¿tiene España campeón para rato?

R.- Sí. Lo que me toca ahora es saber gestionar todo este tema de ser campeón olímpico y no volverme loco.

P.- ¿Es cierto que batir el récord del mundo de Jonathan Edwards te da igual?

R.- Olímpicamente, te lo juro, pero es algo que puede pasar. Hay varios saltadores con potencial para romper el récord del mundo de triple salto. Y los récords están para romperse, pero al final lo que queda para siempre es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

R.- ¿Cómo vas a celebrar esta medalla de oro?

R.- Ahora mismo lo que necesito es una cama.