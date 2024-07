El gesto de un deportista que deja por los suelos el espíritu olímpico: indignación total en París

A Jhancarlos González no le gustó verse en el suelo, ni la presencia de las cámaras de televisión, declarando que las mismas le molestaron e incluso que pudieron tener una relación directa en su fallo en skate, algo que se vio que no sucedió. El colombiano se vio obligado a parar su ejercicio y repetirlo de nuevo. Cuando acabó su prueba, llevó a cabo gestos despectivos con las manos que avergonzaron al público.

Al acabar, se vio obligado a rectificar en redes sociales ante el aluvión de críticas que se acabó llevando en redes sociales: «Me gustaría pedir disculpas por mi gesto a la Federación Mundial de Skateboarding y a las personas, niños y familias que me vieron, pero fue un momento de rabia».

«Me pusieron la cámara delante, en el sitio en el que iba a patinar. Pensé que me podía golpear, lo advertí de que no pusiera la cámara delante de los obstáculos», explicó. Y es que el colombiano acabó en 22ª posición, el último de la prueba clasificatoria, quedando lógicamente eliminado. «Quería agradecer a toda la gente que me vio y me apoyó, incluso cuando las cosas no salieron muy bien. Intenté hacerlo lo mejor que pude, pero no era mi día, así que eso me afectó un poco»,añadió.

«No será la última vez que lo intente, pero ahora no me apetece patinar. Sólo quiero pasar tiempo con mi madre y mi perro, hace mucho que no los veo», zanjó.