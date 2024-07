Garrigós recibió amenazas desde Japón tras ganar a Nagayama: «Por aquí no vuelvas»

El entrenador de Fran Garrigós, Quino Ruiz, desveló en la zona mixta que el bronce olímpico ha recibido amenazas desde Japón tras derrotar en cuartos de final al judoca nipón Ryuju Nagayama, que le negó el saludo en la conclusión del combate. Esa acción fue muy polémica tanto en España como en el país japonés, que enfureció contra el de Móstoles después de ganarse el pase a la semifinal.

«Le han mandado mensajes de Japón un poco desagradables y no entiendo por qué, Fran ha hecho su trabajo. No sé qué protestan. Le ponían ‘no vuelvas a Japón, no vas a ser bien recibido. Es una deshonra’. No tienen razón», clamaba su maestro. Quino Ruiz dio la cara por su pupilo con argumentos, explicando la acción que tanto enfadó a Nagayama con el reglamento bien aprendido.

«El reglamento dice que cuando estás haciendo lucha de suelo y te están estrangulando, si pierdes el conocimiento automáticamente has perdido, es ippon. Y él ha perdido el conocimiento», señaló. «Creo que son cuatro chalados que siempre hay por ahí, porque también ha recibido muchos mensajes de apoyo desde allí. Hay que saber perder y hay que ser elegante. ¿Por qué no le ha saludado? Se ha quedado dormido. Fran había venido aquí a competir y a ganar», concluyó Quino Ruiz, técnico del Garridós, el encargado de inaugurar el medallero español en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Soy muy competitivo y siempre me gusta ganar y, una vez que ya he perdido el camino para la medalla de oro, no me gustaba seguir luchando. Quino me lo ha recordado, me ha dicho que no podíamos tirar esta medalla, que era muy importante para todo el equipo español», describió Garrigós en su reacción posterior al bronce.

El entrenador de Garrigós confiesa amenazas desde Japón

El mostoleño también pensó que llevaba muchas horas, bajo la atenta mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le apoyó en la grada siguiendo las explicaciones del presidente del COE y exj udoca Alejandro Blanco, como para regresar a la villa sin premio. «Después de perder hemos hablado únicamente de la estrategia y salí a por la medalla», desveló.

Hay que recordar que Garrigós cayó en la semifinal frente al kazajo Yeldos Smetov y se recompuso de inmediato para vencer a Giorgi Sardalashvili en la repesca y así colgarse la medalla de bronce. Antes, tuvo que ver cómo el japonés Nagayama, con muy mal perder, no le saludaba después el combate de cuartos, en el que se ganó el derecho a pelear por medalla. La victoria de Garrigós ante el nipón generó lamentables amenazas desde Japón que condenó su maestro.