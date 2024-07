El aeropuerto Basel-Mulhouse, situado en el municipio de Saint-Louis, al sur de la región de Alsacia en Francia, ha sido evacuado esta mañana por completo por un «aviso de bomba» horas antes de que dé comienzo en el país la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Todos los vuelos se suspendieron, el tráfico aéreo se cerró y los pasajeros tuvieron que abandonar la terminal. El aeropuerto recuperó la normalidad pasado el mediodía.

El aeropuerto sirve a las regiones de Basilea, en Suiza, Mulhouse en Francia y en menor medida a la región de Friburgo en Alemania.

El propio aeropuerto anunciaba así en sus redes sociales la evacuación: «Por motivos de seguridad, la terminal tuvo que ser evacuada y actualmente se encuentra cerrada. Las operaciones de vuelo han sido suspendidas temporalmente. Se solicita a los pasajeros que se comuniquen con su aerolínea para obtener información sobre su vuelo».

26/07/2024 – 10:54

For safety reasons, the terminal had to be evacuated and is currently closed. Flight operations have been temporarily suspended. Passengers are requested to contact their airline for information about their flight. Update follows… pic.twitter.com/AUGUsNcspZ

— EuroAirport (@euroairportcom) July 26, 2024