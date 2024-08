El campeón olímpico de 20 km marcha Brian Daniel Pintado celebra el oro… ¡a lo Cristiano!

El ecuatoriano Brian Daniel Pintado se llevó el oro en la prueba de los 20 kilómetros marcha y lo celebró haciendo el famoso «Siuuu» de Cristiano Ronaldo. Fue una prueba bastante dura, en la que el marchador de Ecuador tiró del grupo de cabeza junto al español Álvaro Martín y el brasileño Caio Bonfim, pero en los últimos kilómetros metió una marcha más y cogió unos metros de distancia con respecto a sus perseguidores en el último kilómetro, suficientes para llevarse la victoria.

Al entrar en meta, Brian Daniel Pintado, eufórico tras lograr el primer metal para su país en los Juegos Olímpicos de París, todavía le quedaban fuerzas para hacer la famosa celebración de Cristiano Ronaldo. El campeón olímpico cruzó la meta, se plantó delante de los aficionados e hizo el famoso salto del astro portugués delante de cientos de personas y cámaras. Las imágenes se han hecho virales en las redes sociales al instante.

«En realidad no sabía que iba a pasar esto. Es un sueño hecho realidad. Ayer estaba inseguro, muy nervioso, sólo quería competir entre los mejores», comentó el atleta de Cuenca, quien admitió que sabía que tenía «una sexta marcha» y que debía de guardarla para el momento oportuno.

Que mejor que ganar el oro olímpico y calzarte el SIIIIUU de CR7. Honor para Pintado 🫡pic.twitter.com/InD7pe3z9p — Javier (@JaviAnacleto) August 1, 2024

«Le di y en realidad pensé que faltaban dos vueltas, pero luego resultó que era la última. Cuando faltaban 200 metros no podía más, pero me dije esto va a ser mío», señaló Pintado, quien reconoció que aún no asimilaba el éxito conseguido y que además de celebrarlo con la familia quería dormir un poco.

«Estoy feliz por mis hijos, porque esto me abre las puertas para darles una vida mejor, y a mi madre quiero agradecerle que me haya apoyado siempre», dijo el ecuatoriano, quien resaltó que el mítico campeón Jefferson Pérez fue el que «abrió esa puerta que invitó a soñar» a todos y Andrés Chocho también «encaminó» a la generación actual.