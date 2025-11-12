Zapatero controla a la Policía de Sánchez: coloca a sus comisarios de confianza en Moncloa y Huawei

José Luis Rodríguez Zapatero controla a la Policía de Pedro Sánchez al haber conseguido colocar respectivamente a sus comisarios de confianza María Marcos y Segundo Martínez en La Moncloa y en la empresa tecnológica Huawei, que licita con la Administración.

El ex presidente del Gobierno sigue manejando en la sombra la seguridad del actual jefe del Ejecutivo. José Luis Rodríguez Zapatero dejó bien colocado al que fuera su jefe de seguridad en Moncloa entre 2014 y 2011.

Tras intentarlo en varias compañías públicas, Zapatero metió a Segundo Martínez como consejero en Huawei, empresa recientemente acusada de espionaje por EEUU. El Gobierno de España, a pesar de ello, se siguió reuniendo con la tecnológica china en la que está Martínez.

José Luis Rodríguez Zapatero también hace lobby para que la empresa china consiga negocios en España, como por ejemplo, abastecer de pantallas táctiles que utiliza la Policía en algunas de sus dependencias.

Mantienen el contacto

El ahora asesor de Huawei Segundo Martínez era el policía de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero y ambos son originarios de León. Fuentes policiales aseguran que a día de hoy siguen manteniendo el contacto.

Las mencionadas voces también explican que Martínez come a menudo con María Marcos, actual jefa de Seguridad en el Complejo Presidencial de La Moncloa. Marcos heredó su cargo en cuanto el PSOE se hizo con el Gobierno central y se convirtió en la primera mujer directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Juntos con Sánchez

María Marcos es en estos momentos la máxima responsable de la seguridad de Pedro Sánchez y es habitual que le acompañe a los actos de agenda. En alguno de ellos ha llegado a coincidir con su amigo Segundo Martínez, pese a estar ahora jubilado en la Policía.

Ejemplo de ello fue la visita a las nuevas instalaciones del Centro de Mando y Seguridad de La Moncloa (CEMAS) en febrero de 2019. Pedro Sánchez acudió al Centro, inaugurado en 1996, y coincidió con los dos policías de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.

Segundo Martínez acudió a la cita en calidad de ex director del departamento de Seguridad. El ex comisario fue vestido con traje de chaqueta mientras se gestaba su contratación en Huawei gracias a sus lazos con José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez también participa en negocios de academias de policía.

Zapatero: consultor y gran apoyo

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el gran apoyo de Pedro Sánchez tras unos años de silencio en los que el presidente tuvo como principal respaldo al ex ministro José Luis Ábalos.

Ahora, el gran valedor de Sánchez frente a las voces críticas de históricos del partido que piden su relevo es Zapatero. La principal de oposición que tiene en estos momentos Pedro Sánchez dentro del PSOE es la vertiente felipista, capitaneada por Felipe González, que se opuso a la firma de la Ley de Amnistía.

Zapatero, por su parte, está haciendo negocios de consultoría tras pasar por La Moncloa. El ex presidente ha sido utilizado como mediador con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y ahora hace lobby para consultoras de la órbita del PSOE, como ya hicieran otros ex dirigentes socialistas.

El ex presidente de España se ha unido al consejo asesor de Gate Center, una consultora asiática en cuya sede es frecuente ver a empresarios chinos. Uno de sus principales clientes es Huawei, que es una de las empresas estratégicas del gigante asiático que consigue contratos del Gobierno. El ex presidente también asesora a la empresa tecnológica desde 2020.

Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero también se dedican a la consultoría con su empresa Whathefav, que ya factura casi medio millón al año. La firma de Alba y Laura Rodríguez tienen clientes vinculados a su padre, como es el caso de empresarios venezolanos o la propia Huawei, en la que trabaja su comisario de confianza.