Una registradora con amistades socialistas bloquea el acceso a las propiedades del suegro de Sánchez

Una registradora de la propiedad ejerce de fiel cancerbera del patrimonio que rodea a Pedro Sánchez. Con una inusitada persistencia, lejos de facilitar el acceso a los datos de un registro público, Marta Cavero Gómez ha negado a cal y canto la información reclamada por OKDIARIO sobre una de las propiedades del suegro de Pedro Sánchez, de cuyo engordado patrimonio inmobiliario se ha beneficiado directamente el líder del PSOE. Como ha desvelado este periódico, Sánchez y su esposa Begoña Gómez vivían en una elitista casa de Pozuelo de Alarcón que había comprado para ellos su suegro, Sabiniano Gómez, que prosperó con los espesos negocios de sus saunas gay que en la práctica funcionaban como prostíbulos.

La titular del Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón, Marta Cavero, de la que constan amistades socialistas en redes sociales, ha negado el acceso a los datos registrales de ese inmueble en concreto, lo que no sólo torpedea el constitucional derecho a la información sino que, además, pone en tela de juicio el carácter público que le es propio a todo registro oficial como es el de la propiedad.

La titular de esta oficina del Registro de la Propiedad en la que está depositada la referencia a ese inmueble perseveró para no facilitar la nota simple de esa finca. En la práctica, esa ocultación impedía conocer quién y cuándo adquirió esa lujosa vivienda. Es decir, entorpecer que pudiese ponerse en evidencia la realidad destapada por OKDIARIO: que el dinero de los prostíbulos, en concreto las saunas de orientación gay, de los que vivió el suegro de Sánchez, sirvió para pagar la vivienda familiar del hoy presidente y su esposa, Begoña Gómez.

El bloqueo ejercido por la registradora Marta Cavero ha impedido el acceso a la documentación que refleja la identificación de la finca, la identidad del titular o titulares de los derechos inscritos sobre la misma –pleno dominio, hipoteca, usufructo…– y su extensión, naturaleza y limitaciones. Resulta atípico que una registradora niegue tal información de carácter público al ciudadano que lo solicite por los cauces estipulados, sin embargo, esta funcionaria se negó categóricamente sin justificación plausible. Es una práctica muy extraña, por totalmente inusual en alguien que, en calidad de registrador, es funcionario del Estado.

Continuas zancadillas

En el cruce de mensajes, la registradora solicitó en un primer momento el nombre, apellidos y el documento de identidad de la persona que lo solicitaba. Una petición inusual en el resto de los casos. Después de que este medio de comunicación le proporcionara dichos datos personales, la titular del Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo de Alarcón exigió que se dijera «para qué se necesitaba esta información». La periodista de OKDIARIO alegó la necesidad de contactar con el propietario de la vivienda, por interés legítimo.

Finalmente, tras más de una semana de mensajes cruzados, la funcionaria se negó a proporcionar dicha información –de la que no habría puesto objeción alguna si se tratarse de otro ciudadano– asegurando que «debe ser el interesado –Sabiniano Gómez– el que contacte con el registro para aclarar su situación». Es en ese momento cuando se dan por concluidas las conversaciones con el Registro de la Propiedad.

Marta Cavero no es una registradora más. Es vecina de Pedro Sánchez, pues vive a tan sólo 450 metros de la vivienda familiar del presidente del Gobierno, y su círculo íntimo lo conforman ex altos cargos socialistas, según fuentes consultadas por OKDIARIO. Entre sus amistades destaca la ex diputada al Parlamento Europeo por el PSOE María Muñiz de Urquiza. Esta política formó parte del equipo de asesores de la delegación Socialista Española en 1995 y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, con responsabilidad en las áreas de asuntos exteriores y de cooperación. También fue secretaria de Organización de la Federación del PSOE Europa hasta el año 2000 y candidata socialista al Ayuntamiento de Bruselas, en representación de los españoles en Bruselas en 2006.

Casa de Sánchez

Pese a las trabas de la registradora de la propiedad, OKDIARIO pudo contrastar que la vivienda familiar de Sánchez en la calle Tramontada en Pozuelo de Alarcón se la compró su suegro cuando vivía de las saunas gais. Se trata de un cotizado inmueble ubicado en Pozuelo de Alarcón, en el que vivieron durante años Sánchez y Begoña Gómez, antes de instalarse en el Palacio de la Moncloa. Las características de la vivienda, cuyo valor ronda los 700.000 euros, contrasta con el discurso que acostumbra a abonar la izquierda en materia de vivienda y con la legislación a favor de los okupas que ha sacado adelante la coalición del PSOE de Pedro Sánchez y Unidas Podemos.

El suegro de Pedro Sánchez admitió a este periódico en una breve charla presencial que «compró la vivienda». Cuando realizó esa compra, gran parte de los ingresos de Sabiniano Gómez procedía de las saunas de orientación gay, un negocio con notorio componente sexual que regentaba junto a sus hermanos. El padre de Begoña Gómez hizo negocio de las saunas con al menos dos locales en la capital de España: la Sala Adán, situada en la madrileña calle San Bernardo, establecimiento que permanece cerrado desde hace meses y del que han desaparecido los letreros luminosos que le servían de reclamo e identificación; y Sauna Azul, que se hallaba en la calle Concepción Arenal, a escasos metros de la Gran Vía, a la altura de la Plaza del Callao y muy cerca de la antigua sede del PSOE de Madrid.

La casa familiar en la que Pedro Sánchez ha vivido desde que se casó y en la que ha criado a sus dos hijas perteneció a su suegro hasta hace, aproximadamente, entre ocho y diez años. Así lo confirmó el propio Sabiniano Gómez a OKDIARIO. «En un principio ese piso fue mío y luego lo puse a nombre de mi hija», explicó.

Los vecinos de Begoña Gómez con los que ha hablado este periódico indican que ella «siempre se presentaba como la propietaria y acudía a las juntas de vecinos ostentando ese rango». Sin embargo, en el Registro de la Propiedad no aparece dicha vivienda a nombre de la primera dama, ya sea porque no se ha actualizado o porque la cesión de su padre se hizo a través de un contrato privado sin publicidad, no elevado a escritura pública registrada. En cambio, en el índice de propiedades sí aparece que Sabiniano Gómez posee una casa–sin más detalles– en la zona de Pozuelo de Alarcón 2, pero la registradora ha negado el acceso a la nota simple en la que se detallan las características de la citada vivienda.